ஆற்றோர ஆக்கிரமிப்பு: துணைபோகுதா நகராட்சி? அச்சத்தில் ராஜாஜி நகர் மக்கள்
ஆற்றோர ஆக்கிரமிப்பு: துணைபோகுதா நகராட்சி? அச்சத்தில் ராஜாஜி நகர் மக்கள்
UPDATED : நவ 06, 2026 12:03 AM
ADDED : நவ 05, 2026 02:14 PM
குன்னுார்: குன்னுார் ரேலி காம்பவுண்ட், ராஜாஜி நகர் பகுதியில் ஆற்றோர ஆக்கிரமிப்புகளுக்கு நகராட்சியில் சில அதிகாரிகள் துணைபோவதால், மழை காலங்களில் மழை வெள்ளம் குடியிருப்புகளுக்குள் புகுந்து மக்கள் அவதிக்குள்ளாகின்றனர்.
குன்னுார் நகராட்சி ரேலி காம்பவுண்ட் அருகே ராஜாஜி நகர் ஆற்றின் கரையோர பகுதிகளில் விதிமுறைகளை மீறி ஆக்கிரமிப்புகள் அதிகரித்து வருகின்றன. குறிப்பாக, குன்னுார் நகராட்சிக்கு உட்பட்ட ரேலி காம்பவுண்ட், ராஜாஜி நகர் பகுதியில் ஆற்றையொட்டி அனுமதியின்றி கட்டடங்கள் மற்றும் வீடுகள் கட்டப்பட்டுள்ளன. நகராட்சி அதிகாரிகள் சிலர், நீர்வழி தடத்தை ஆக்கிரமித்து வீடுகள் கட்ட அனுமதி மறைமுக அளித்துள்ளதாக அப்பகுதி மக்கள் குற்றம் சாட்டுகின்றனர்.
ஆக்கிரமிப்புகள் குறித்து புகார்கள் எழுந்த நிலையில், கண்துடைப்பிற்காக பெயரளவில் ஒரு வீட்டிற்கு மட்டும் 'சீல்' வைத்த நகராட்சி நிர்வாகம், ஆற்றில் அனுமதியின்றி கட்டப்பட்ட மற்ற வீடுகள் மீது எவ்வித நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை.
குறைந்த ஆற்றின் அகலம்
இதனால், ஆற்றின் அகலம் சுருங்கி நீர்வழித்தடம் மறிக்கப்பட்டு வருவதால் மழைக்காலங்களில் வெள்ளநீர் வெளியேற வழியின்றி குடியிருப்புகளுக்குள் புகுவது தொடர்கதையாகி உள்ளது. இந்நிலையில், கடந்த, 23ம் தேதி பெய்த கனமழையின் போது ஆற்றில் வெள்ளபெருக்கு ஏற்பட்டு, ராஜாஜி நகர் ரேலி காம்பவுண்ட் பகுதியில் உள்ள வீடுகளுக்குள் வெள்ளநீர் புகுந்தது.
மேலும், ராஜாஜி நகரில் ஆற்றங்கரையோர ஆக்கிரமிப்பில் மண் சரிந்து தடுப்புச் சுவரும் இடிந்து ஆற்றில் விழுந்தது. வெள்ள பாதிப்பு மற்றும் இடிந்த தடுப்புகளை சீரமைக்க நகராட்சி நிர்வாகம் முன்வராத நிலையில், ஊர் பொதுமக்கள் ஒன்றிணைந்து சீரமைக்கும் பணியில் ஈடுபட்டனர்.
ஏற்கனவே இங்கு ஆய்வு மேற்கொண்ட கூடுதல் கலெக்டர் காஞ்சன் சவுத்ரி, ‘மழை காலங்களில் இப்பகுதியில் பேரிடர் அபாயம் உள்ளதால் மக்கள் பாதுகாப்பு முகாம்களுக்கு கட்டாயம் செல்ல வேண்டும்,’ என, உத்தரவிட்டுள்ளார்.
எனவே, இப்புகுதிகளில் உள்ள ஆற்றோர ஆக்கிரமிப்புகளை முழுமையாக அகற்றி நீர் வழித்தடத்தை பாதுகாக்க மாவட்ட நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.