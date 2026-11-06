பந்தலுாரில் பெய்த திடீர் மழை சாலையோர வியாபாரிகள் பாதிப்பு
பந்தலுாரில் பெய்த திடீர் மழை சாலையோர வியாபாரிகள் பாதிப்பு
UPDATED : நவ 06, 2026 12:04 AM
ADDED : நவ 06, 2026 12:04 AM
பந்தலுார்: பந்தலுார் பகுதியில் இரு நாட்களாக மாலையில் பெய்த திடீர் மழையால், சாலையோர வியாபாரிகள் பாதிக்கப்பட்டனர்.
தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு, பந்தலுாரில் வெளி மாநில மற்றும் வெளியூர் ஜவுளி வியாபாரிகள், சாலையோரங்களில் தற்காலிக கடை அமைத்து வியாபாரத்தில் ஈடுபட்டு உள்ளனர்.
குறைந்த விலைக்கு துணிகள் கிடைப்பதால், தீபாவளி பண்டிகை கொண்டாடும் மக்கள் மட்டும் இன்றி அனைத்து தரப்பு மக்களும், துணி ராகங்களை மகிழ்ச்சியுடன் வாங்கி செல்கின்றனர்.
இதனால், பந்தலுாரில் மக்கள் கூட்டம் கடந்த சில நாட்களாக அதிகரித்து, வியாபாரமும் சூடு பிடித்துள்ளது. இந்நிலையில், இரு நாட்களாக திடீரென மழை பெய்ய துவங்கியது.
இதனால், துணிகள் வியாபாரம் செய்ய முடியாமல் வியாபாரிகள், பிளாஸ்டிக் போர்வையால் துணிகளை பாதுகாத்தனர். ஜவுளி உள்ளிட்ட பொருட்களை வாங்க வந்த மக்களும் பாதிக்கப்பட்டனர்.