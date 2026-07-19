தடை செய்யப்பட்ட பிளாஸ்டிக் பொருட்கள்: கடைக்காரருக்கு ரூ.10 ஆயிரம் அபராதம்
தடை செய்யப்பட்ட பிளாஸ்டிக் பொருட்கள்: கடைக்காரருக்கு ரூ.10 ஆயிரம் அபராதம்
UPDATED : ஜூலை 19, 2026 06:32 PM
ADDED : ஜூலை 19, 2026 06:21 PM
குன்னூர்:குன்னூரில் தடை செய்யப்பட்ட பிளாஸ்டிக் பொருட்கள் பறிமுதல் செய்து கடைக்காரருக்கு, 10 ஆயிரம் ரூபாய் அபராதம் விதிக்கப்பட்டது.
நீலகிரி மாவட்டத்தில் பிளாஸ்டிக் பொருட்கள் உட்பட பிளாஸ்டிக் குடிநீர் பாட்டில்களுக்கு தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது. மாவட்ட கலெக்டர் லட்சுமி பவ்யா உத்தரவின் பேரில், தமிழ்நாடு மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரிய, கிரீன் வாரியர் குழுவினர் மாவட்டம் முழுவதும் கடைகள் மற்றும் சுற்றுலா தலங்களில் ஆய்வு மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
நேற்று குன்னூர் வசம்பள்ளம் பகுதியில் ஆய்வு மேற்கொண்ட போது அங்குள்ள கடையில், தடை செய்யப்பட்ட பிளாஸ்டிக் பொருட்கள் விற்பனைக்கு வைத்திருப்பது கண்டறியப்பட்டது.
இரண்டு பெட்டிகளில் குடிநீர் பிளாஸ்டிக் பாட்டில்கள் மற்றும் ஒரு கிலோ பிளாஸ்டிக் கப் ஆகியவை பறிமுதல் செய்யப்பட்டன. 10 ஆயிரம் ரூபாய் அபராதம் விதிக்கப்பட்டது.