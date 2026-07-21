ஊட்டியில் உட்கட்டமைப்பு திட்ட பணிகளுக்கு ரூ.200 கோடி! அரசின் அனுமதி கிடைத்தவுடன் பணி துவங்கும்
ஊட்டியில் உட்கட்டமைப்பு திட்ட பணிகளுக்கு ரூ.200 கோடி! அரசின் அனுமதி கிடைத்தவுடன் பணி துவங்கும்
ADDED : ஜூலை 21, 2026 02:09 AM
ஊட்டி: ஊட்டி நகராட்சியில், 200 கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் பாதாள சாக்கடை மற்றும் உட்கட்டமைப்பு வசதிகளை மேம்படுத்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது. ஊட்டி நகராட்சியில், 36 வார்டுகளில், 1.27 லட்சம் மக்கள் வசிக்கின்றனர். தவிர, 3,000 வணிக நிறுவனங்களுடன், 500 க்கும் மேற்பட்ட தங்கும் விடுதிகள் உள்ளன. நாள்தோறும் சராசரியாக, 5 முதல், 10 ஆயிரம் மக்கள் வந்து செல்கின்றனர். ஆண்டுதோறும், 35 லட்சம் சுற்றுலா பயணிகள் வருகின்றனர்.
ஊட்டியில் கடந்த, 1993ல், மலை பாங்கான, 16 வார்டுகள் தவிர, 20 வார்டுகளில், 30 கோடி ரூபாய் செலவில் பாதாள சாக்கடை திட்டம் செயல்படுத்தப்பட்டது. திட்டம் செயல்படுத்தப்பட்டு, 30 ஆண்டுகள் கடந்த நிலையில், தற்போது மக்கள் தொகையின் எண்ணிக்கை கணிசமாக உயர்ந்துள்ளதால், உட்கட்டமைப்பு பணிகள் போதுமானதாக இல்லை. விரிவுபடுத்த வேண்டிய கட்டாயம் ஏற்பட்டுள்ளது.
இந்நிலையில், பல்வேறு இடங்களில் திறந்தவெளி கால்வாய்களில் உடைப்பு ஏற்பட்டு, கழிவுநீர் சாலையின் மேல் ஓடுவதுடன், சிறிய மழைக்கு கூட பாதாள சாக்கடையில் அடைப்பு ஏற்பட்டு கழிவு நீர் வெளியேறி சாலைகள் குளம் போல மாறி வருகின்றன.
இந்த பிரச்னைக்கு தீர்வு காண, 'அனைத்து வார்டுகளிலும், பாதாள சாக்கடைத் திட்டத்தை செயல்படுத்தி, கால்வாயை விரிவுபடுத்த வேண்டும்,' என, மக்கள், நகர மன்ற உறுப்பினர்கள், சமூக ஆர்வலர்கள் வலியுறுத்தி வந்தனர். தொடர்ந்து, 200 கோடி ரூபாய் திட்ட அறிக்கை தயாரித்து அரசுக்கு அனுப்பப்பட்டது.
தற்போது, ஆட்சி மாற்றம் ஏற்பட்டுள்ள நிலையில், 'பரிசீலனையில் உள்ள இந்த திட்டத்தை விரைவில் நிறைவேற்ற வேண்டும்,' என, அனைத்து தரப்பினரும் வலியுறுத்தி உள்ளனர். இது தொடர்பாக, மாநில முதல்வர், உள்ளாட்சி துறை அமைச்சர் வரை மனுக்கள் அனுப்பப்பட்டுள்ளன.
மாவட்ட கலெக்டர் லட்சுமி பவ்யா கூறுகையில், ''சர்வதேச சுற்றுலா நகரமான ஊட்டியின் துாய்மை காக்கும் பொருட்டு, 200 கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில், அறிக்கை தயாரிக்கப்பட்டு, அரசுக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளது. அதில், பாதாள சாக்கடை திட்டம், உட்கட்டமைப்பு பணிகள் முதன்மையாக உள்ளன. அரசின் அனுமதி கிடைத்தவுடன் திட்ட பணிகள் விரைவில் நிறைவேற்றப்படும்,'' என்றார்.