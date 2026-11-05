ரூ. 37.97 கோடி தேயிலை ஏலம்

UPDATED : நவ 04, 2026 10:29 AM
ADDED : நவ 04, 2026 10:26 AM
குன்னுார்: குன்னுார் தேயிலை ஏல மையத்தில் நடந்த, 43வது ஏலத்தில், 15.91 லட்சம் கிலோ வரத்து இருந்ததில், 14.31 லட்சம் கிலோ (89.93 சதவீதம்) விற்பனையானது. மொத்த வருவாய், 19.34 கோடி ரூபாய் என இருந்தது.
‘டீசர்வ்’ ஏலத்திற்கு, 1.08 லட்சம் கிலோ ஏலத்துக்கு வந்ததில், 97 ஆயிரம் கிலோ (89.94 சதவீதம்) விற்றது. மொத்த வருவாய் 1.23 கோடி ரூபாய் என இருந்தது.
கோவை ஏலத்தில், 4.69 லட்சம் கிலோ வந்ததில், 3.08 லட்சம் கிலோ (65.53 சதவீதம்) என விற்றது. மொத்த வருவாய், 4.44 கோடி ரூபாய் என இருந்தது.
கொச்சியில், 11.01 லட்சம் கிலோ ஏலத்துக்கு வந்ததில், 8.06 லட்சம் கிலோ (73.21 சதவீதம்) என விற்றது. மொத்த வருவாய், 12.96 கோடி ரூபாய் என இருந்தது.
நான்கு மையங்களில் நடந்த, 43 வது ஏலத்தில், மொத்தம், 32.69 லட்சம் கிலோ தேயிலை விற்பனைக்கு வந்தது. 26.41 லட்சம் கிலோ தேயிலை விற்பனையானது. ஒட்டுமொத்தமாக. 37.97 கோடி ரூபாய் வருமானம் ஈட்டப்பட்டுள்ளது.
குன்னுார் ஏல மையத்தில் அதிகபட்சமாக விற்றது. சராசரி விலையும் ஏற்றம் கண்டு வருகிறது.