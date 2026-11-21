ரூ.45 லட்சம் பறித்ததாக புகார் தனிப்படை போலீசார் விசாரணை
ரூ.45 லட்சம் பறித்ததாக புகார் தனிப்படை போலீசார் விசாரணை
ADDED : நவ 20, 2026 08:19 PM
பந்தலுார்: நீலகிரி மாவட்டம், பந்தலுார் அருகே சேரம்பாடி பகுதியில், ரூ.45 லட்சம் பறித்து சென்றதாக கூறப்படும் சம்பவம் குறித்து விசாரிக்க, தனிப்படை போலீசார் கேரளம் விரைந்துள்ளனர்.
கேரளம் மாநிலம், வயநாடு நாய்க்கட்டி பகுதியை சேர்ந்த முகமது செரீப், 39, நேற்று (நவ.,19) மாலை, கர்நாடக மாநிலத்தில் இருந்து, கூடலுார் வழியாக மேப்பாடி பகுதிக்கு, தமிழக எல்லையான சேரம்பாடி வழியாக காரில் சென்றுள்ளார். சோலாடி சோதனை சாவடியை ஒட்டிய பகுதியில் சென்றபோது, பின்னால் வந்த மற்றொரு கார் திடீரென மோதியுள்ளது. அப்போது, காரில் இருந்து இறங்கிய செரீப்பை, மற்றொரு காரில் வந்த கும்பல் கடத்தியது. செரீப் வாகனம் மீது இடித்த காரை இப்பகுதியிலேயே விட்டு சென்றனர். பின், அவரிடம் இருந்த, 45 லட்சம் ரூபாய் பறித்து, கேரளம் மாநில எல்லைக்குள் சென்ற பின், செரீப்பை இறக்கிவிட்டு சென்றதாக கூறப்படுகிறது. அவர், சேரம்பாடி போலீசில் புகார் அளித்தார். விசாரணைக்காக, தனிப்படை போலீசார் கேரளம் விரைந்துள்ளனர்.