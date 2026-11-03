இயற்கை வேளாண் விளை பொருட்கள் விற்பனை: கூடலுார் உழவர் சந்தையில் நாளை முதல் துவக்கம்
இயற்கை வேளாண் விளை பொருட்கள் விற்பனை: கூடலுார் உழவர் சந்தையில் நாளை முதல் துவக்கம்
UPDATED : நவ 03, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 02, 2026 06:25 PM
கூடலுார்: கூடலுார் உழவர் சந்தையில் நாளை முதல் இயற்கை வேளாண் விளை பொருட்கள் விற்பனை துவங்க உள்ளதாக, தெரிவிக்கப்பட்டு உள்ளது.
நீலகிரி மாவட்டத்தில் மொத்தம், 3- உழவர் சந்தைகள் செயல்பட்டு வருகின்றன. இங்கு வாரத்தில் ஒரு முறை இயற்கை வேளாண் விளை பொருட்கள் விற்பனை செய்யப்படுகிறது. அதில், இயற்கை மற்றும் அங்கக வேளாண்மை மூலம், விளைவிக்கப்பட்ட காய்கறிகள், பழங்கள், வாசனை திரவியங்கள், காபி, தேயிலை மற்றும் இதிலிருந்து தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்புக்கூட்ட பொருட்கள் உள்ளிட்டவை தகுந்த சான்று சரிபார்ப்பு; நிபந்தனைகளுக்கு உட்பட்டு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
இதன் மூலம் நுகர்வோர் இயற்கையான பாரம்பரிய விளை பொருட்களை எளிதில் வாங்கும் வாய்ப்பு ஏற்படும். ஊட்டி, குன்னுார் உழவர் சந்தைகளில் ஞாயிறு தோறும் இயற்கை வேளாண் பொருட்கள் விற்பனை செய்யப்படும். கூடலுார் உழவர் சந்தையில், 4-ம் தேதி (நாளை) இந்த திட்டம் செயல்படுத்தப்பட உள்ளது.
எனவே, அங்கக மற்றும் இயற்கை முறையில் விவசாயம் செய்யும் விவசாயிகள், தங்களது விளை பொருட்கள் மற்றும் மதிப்பு கூட்டப்பட்ட பொருட்களை உழவர் சந்தையில் விற்பனை செய்து பயனடையலாம். அந்தந்த பகுதியில் உழவர் சந்தை நிர்வாக அலுவலரிடம் விண்ணப்பத்தை சமர்ப்பித்து அடையாள அட்டை வாங்கி தங்களது வியாபாரத்தை துவக்கலாம்.