கூட்டுறவு அங்காடிகளில் சன்னரக அரிசி விற்பனை

UPDATED : அக் 22, 2026 07:56 PM
ADDED : அக் 22, 2026 07:54 PM
ஊட்டி: நீலகிரி மாவட்ட கூட்டுறவு அங்காடிகளில் முதல் தர சன்னரக அரிசி விற்பனையை கலெக்டர் துவக்கி வைத்தார்.
ஊட்டி கமர்சியல் சாலையில் உள்ள கூட்டுறவு விற்பனை அங்காடியில் முதல் தர சன்னரக அரிசி விற்பனையை, கலெக்டர் லட்சுமி பவ்யா துவக்கி வைத்து பேசுகையில், ‘‘நீலகிரியை பொறுத்தவரை, ஊட்டியில் உள்ள நீலகிரி கூட்டுறவு நிறுவனம், கோத்தகிரி கூட்டுறவு பண்டகசாலை , குன்னுார் அருவங்காடு கூட்டுறவு பண்டக சாலை என மூன்று இடங்களில் விற்பனை துவக்கப்பட்டுள்ளது. ஒவ்வொரு குடும்ப அட்டைதாரரும் அதிகபட்சம் , 5 கிலோ வரை பெற்றுக் கொள்ளலாம்,’’ என்றார். கூட்டுறவு சங்கங்களின் இணைப்பதிவாளர் சித்ரா , ஆர்.டி.ஓ. , டினு அரவிந்த் , மாவட்ட வழங்கல் அலுவலர் சரவணன் , நகராட்சி கமிஷனர் தாமோதரன் , பொது விநியோகத் திட்ட துணைப்பதிவாளர் கமல் சேட் உட்பட பலர் பங்கேற்றனர்.