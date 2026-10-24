முதியோர் ஓய்வூதியத்தில் மோசடி: மா.கம்யூ., செயலாளர் பதவி நீக்கம்
முதியோர் ஓய்வூதியத்தில் மோசடி: மா.கம்யூ., செயலாளர் பதவி நீக்கம்
UPDATED : அக் 23, 2026 07:23 PM
ADDED : அக் 23, 2026 07:18 PM
பாலக்காடு: அரசின் சமூக பாதுகாப்பு ஓய்வூதியம் வினியோகத்தில், உயிரிழந்தவர்களின் பெயரில் பண மோசடி நடந்தது வெளிச்சத்துக்கு வந்துள்ளது. இதில் தொடர்புடைய மா.கம்யூ., கட்சி நிர்வாகி ஒருவர் பதவி நீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளார்.
பாலக்காடு மாவட்டம், ஸ்ரீகிருஷ்ணபுரம் பஞ்சாயத்து, 11-வது வார்டு மா.கம்யூ., கட்சி கிளை செயலாளராக இருந்த சத்யநாராயணன், அரசு ஓய்வூதியம் வினியோக பொறுப்பில் இருந்தார்.
இவர், கடந்த ஜூலை மற்றும் ஆகஸ்ட் மாதங்களில் அதே பகுதியை சேர்ந்த உயிரிழந்த இருவரது முதியோர் ஓய்வூதிய தொகையை, அப்பகுதி சேவை கூட்டுறவு வங்கியில் பெற்றுள்ளார். ஆனால், அந்த தொகையை உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்தாரிடம் ஒப்படைக்காமல், மோசடி செய்தது தற்போது வெளிச்சத்திற்கு வந்துள்ளது.
இதை தொடர்ந்து, சத்யநாராயணனை உடனடியாக கைது செய்ய வேண்டும் என பல்வேறு அமைப்புகள் போர்க்கொடி தூக்கின. முறைகேடு உறுதியானதால், மா.கம்யூ., கிளை செயலாளர் பதவியிலிருந்து அவரை நீக்கி, கட்சி தலைமை உத்தரவிட்டது.
இந்த விவகாரத்தில் விரிவான உயர்நிலை குழு விசாரணை நடத்த கோரி, பா.ஜ., போராட்டத்தில் இறங்கியுள்ளது. இதுகுறித்து கூட்டுறவு துறை அமைச்சர், துறை செயலாளர் மற்றும் வங்கி நிர்வாகத்திற்கு புகார் மனு அளிக்கப்பட்டுள்ளது.
பஞ்சாயத்தில் உள்ள அனைத்து வார்டுகளிலும், மா.கம்யூ. கட்சியின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள கூட்டுறவு வங்கி வாயிலாக, கட்சியினரை கொண்டு ஓய்வூதியம் வழங்கப்படுவதால், அனைத்து வார்டுகளிலும் பல லட்சம் ரூபாய் வரை மோசடி நடந்திருக்க வாய்ப்புள்ளதாக, பா.ஜ. குற்றம் சாட்டியுள்ளது. இந்த மோசடியில் ஈடுபட்ட அனைவர் மீதும் குற்றவியல் நடவடிக்கை எடுக்க கோரி, பா.ஜ.வினர் கண்டனப் பேரணி நடத்தினர்.