கேரட் வரத்து குறைவு தற்காலிக விலை உயர்வு

UPDATED : நவ 10, 2026 06:57 PM
ADDED : நவ 10, 2026 06:53 PM
குன்னுார்: நீலகிரி மலைபகுதிகளில் இருந்து மேட்டுப்பாளையம் மண்டிகளுக்கு செல்லும் கேரட் வரத்து சரிவை சந்தித்துள்ளதால், கேரட் உள்ளிட்ட விலை தற்காலிகமாக உயர்ந்துள்ளது.
நீலகிரி மாவட்டத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்து தினசரி நூற்றுக்கணக்கான லோடுகள் காய்கறிகள் மேட்டுப்பாளையம் காய்கறி சந்தையில் விற்பனைக்கு கொண்டு செல்லப்படுகிறது. இந்நிலையில், 70க்கும் மேல் லோடுகள் சென்ற நிலையில், தற்போது வரத்து வெகுவாக குறைந்து, 35 முதல் 55 லோடுகள் மட்டுமே சந்தைக்கு செல்கின்றன. வரத்து குறைவால், கடும்வீழ்ச்சியில் இருந்த கேரட் விலை திடீர் ஏற்றம் கண்டுள்ளது.
சந்தையில் கேரட் கிலோவுக்கு குறைந்தபட்சம், 30 முதல் 35 ரூபாய் வரையிலும், அதிகபட்சமாக 50 முதல் 55 ரூபாய் வரையிலும் விற்பனையானது. முதல் தர கேரட் அதிகபட்சமாக, 55 ரூபாய்க்கும், முன்பதிவு அடிப்படையில் கிலோ, 57 முதல் 60 ரூபாய் வரையிலும் விலை போனது. வரத்து அதிகரித்தால் இந்த விலை உயர்வில் மாற்றம் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது.