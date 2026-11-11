6 மாதமாக சம்பளம் நிலுவை: பெண் ஊழியர் போராட்டம்

UPDATED : நவ 10, 2026 05:06 PM
ADDED : நவ 10, 2026 04:14 PM
பாலக்காடு: கேரள மாநிலம், பாலக்காடு மாவட்டம், கொழிஞ்சாம்பாறை திருப்பாழூர் பகுதியை சேர்ந்தவர் லிந்து. கடந்த, 22 ஆண்டுகளாக கேரள அரசின் வேளாண் துறையின் கீழ் செயல்படும், காய்கறி மற்றும் பழங்கள் மேம்பாட்டு கவுன்சில் நிறுவனத்தின், ஆலத்தூர் கிளையில் பணிபுரிந்து வருகிறார்.
ஆய்வக உதவியாளராக பணியாற்றும் இவர், நேற்று முன்தினத்தில் இருந்து 6 மாதங்களாக சம்பளம் வழங்கப்படாததைக் கண்டித்து காலவரையற்ற தனிநபர் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளார்.
லிந்து கூறுகையில், ''கடந்த ஆறு மாதங்களாக ஊதியம் வழங்கப்படாததால், வீட்டு வாடகை கூட செலுத்த முடியாமல் கடும் நிதி நெருக்கடியை சந்தித்துள்ளேன். குடும்ப அன்றாட செலவுக்கு பணமின்றி வாழ்வாதாரம் பெரிதும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. துறை அதிகாரிகள் சாதகமான முடிவை அறிவிக்கும் வரை, போராட்டம் தொடரும்,'' என்றார்/
அதிகாரிகள் கூறுகையில், 'காய்கறி மற்றும் பழங்கள் மேம்பாட்டு கவுன்சிலில், தற்காலிகமாக பணியாற்றும் மொத்தம் ஏழு பணியாளர்களுக்கு சம்பள நிலுவை உள்ளது. இதுகுறித்து, அரசுக்கு அறிக்கை அனுப்பப்பட்டுள்ளது. நிதி ஒதுக்கப்பட்டதும் சம்பளம் வழங்கப்படும்' என்றார்.