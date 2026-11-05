மழை நீரை பிளாஸ்டிக் குளத்தில் சேமிக்கும் சிறு விவசாயிகள்
மழை நீரை பிளாஸ்டிக் குளத்தில் சேமிக்கும் சிறு விவசாயிகள்
ADDED : நவ 04, 2026 05:52 PM
கோத்தகிரி:
கோத்தகிரி பகுதியில் மழை நீரை விவசாயிகள் பிளாஸ்டிக் குளத்தில் சேமித்து வருகின்றனர்.
நீலகிரி மாவட்டத்தில் தேயிலைக்கு அடுத்தபடியாக, கேரட், பீட்ரூட், முட்டைகோஸ், முள்ளங்கி மற்றும் உருளைக்கிழங்கு உள்ளிட்ட மலை காய்கறி விவசாயம் மேற்கொள்ளப்படுகிறது. கூடுமானவரை இயற்கை உரத்தை பயன்படுத்தும் விவசாயிகளுக்கு, வறட்சி நாட்களில் பயிர்களுக்கு தண்ணீர் பாய்ச்சுவது சவாலாக உள்ளது. நீர் ஆதாரம் உள்ள விளை நிலங்களில், ஓடை தண்ணீரை கூடுமானவரை 'மோட்டார் பம்ப்' உதவியுடன், விவசாயிகள் பாய்ச்சி வருகின்றனர்.
மேடான பகுதியில் உள்ள விவசாய நிலங்களுக்கு, வறட்சி நாட்களில் தண்ணீர் பாய்ச்ச முடியாத நிலை உள்ளது. இதனை தவிர்க்கும் பொருட்டு தற்போது, கோத்தகிரி சுற்றுவட்டார பகுதிகளில், விளைநிலங்களில் குழிகள் வெட்டி, ‘பிளாஸ்டிக்’ போர்வையை மூடி விவசாயிகள் தண்ணீரை சேமித்து வறட்சி நாட்களில் பயன்படுத்த ஆயத்தமாகி வருகின்றனர்.