விளையாட்டு திறன்களை மேம்படுத்த சிறப்பு பயிற்சி

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ADDED : நவ 06, 2026 06:56 PM
கூடலுார்: கூடலுார் தோட்டத் தொழிலாளர் தொழில் பயிற்சி மாணவர்களுக்கு விளையாட்டு திறன்களை மேம்படுத்துவது, போதை தடுப்பு குறித்து விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி நடந்தது.
கூடலுார் தோட்டத் தொழிலாளர் தொழிற் பயிற்சி மையத்தில் தீயணைப்பு துறை மற்றும் மத்திய அரசின் நீலகிரி மை பாரத் அமைப்பு சார்பில், மாணவர்களின் விளையாட்டு திறன்கள் மேம்படுத்துவது, போதை தடுப்பு குறித்து விழிப்புணர் முகாம் நடந்தது. மையத்தின் முதல்வர் ஷாஜி ஜார்ஜ் வரவேற்றார்.
நீலகிரி மை பாரத் அமைப்பின் துணை இயக்குனர் விவேக் சசிதரன், ஒருங்கிணைப்பாளர் ரஞ்சித் ஆகியோர் மாணவர்களின் விளையாட்டு திறனை மேம்படுத்துவது குறித்தும், போதையின் தீமைகள், மனம் - உடல் நலத்துக்கு ஏற்படும் பாதிப்புகள், அதனை தவிர்ப்பதன் அவசியம் குறித்து விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தினர்.
கூடலுார் தீயணைப்பு நிலைய அலுவலர்கள் சங்கர், தாமஸ் தலைமையில் தீயணைப்பு வீரர்கள் தீயை தடுப்பது குறித்தும், பாதுகாப்பாக பட்டாசு வெடிப்பதற்கு குறித்தும் செயல் விளக்க பயிற்சி அளித்தனர். முகாமில், தீயணைப்பு வீரர்கள் பிரபாகரன், இளையராஜ், ஆசிரியர்கள், மாணவர்கள் பங்கேற்றனர்.