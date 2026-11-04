தடுப்பணையில் தேங்கியுள்ள கழிவுகள்: குடிநீர் மாசுபடும் அபாயம்
தடுப்பணையில் தேங்கியுள்ள கழிவுகள்: குடிநீர் மாசுபடும் அபாயம்
ADDED : நவ 03, 2026 04:33 PM
கூடலுார்:
கூடலுார் இரும்புபாலம் அருகே, தடுப்பணையில் தேங்கியுள்ள குப்பை, வாழை மரக் கழிவுகளால் குடிநீர் மாசுப்படும் அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளது.
கூடலுார் இரும்புபாலம் அருகே, புளியம்பாறை ஆற்றின் குறுக்கே நகராட்சி சார்பில் சிறிய தடுப்பணை அமைத்து, பல பகுதிகளுக்கு குடிநீர் வினியோகம் செய்யப்படுகிறது. கடந்த ஆண்டு பெய்த பருவமழையின் போது தடுப்பணையில் விழுந்த மரம் இதுவரை அகற்றவில்லை. சமீபத்தில் பெய்த பலத்த மழையின் போது, வெள்ளத்தில் அடித்து வரப்பட்ட வாழை மர கழிவுகளும் தடுப்பணையில் தேங்கி, குடிநீர் மாசுபடும் ஆபத்து ஏற்பட்டுள்ளது. அதிகாரிகளுக்கு தகவல் தெரிவித்தும் கழிவுகளை அகற்ற நடவடிக்கை இல்லாததால், மக்கள் அதிருப்தி அடைந்துள்ளனர்.
சமூக ஆர்வலர் குமார் கூறுகையில்,‘‘குடிநீருக்காக பயன்படுத்தி வரும் தடுப்பணையில், விழுந்த மரம் ஒராண்டுக்கு மேலாகியும் அகற்றப்படவில்லை. தடுப்பணை நீரில் மரத்தை ஒட்டி தேங்கியுள்ள குப்பைகள், வாழை மரக் கழிவுகளால் தப்பணை நீர் மாசுபட்டு அதனை பயன்படுத்தும் மக்கள் பாதிக்கும் ஆபத்து உள்ளது. அதிகாரிகள் ஆய்வு செய்து தடுப்பணையில் தேங்கியுள்ள கழிவுகளை அகற்ற நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்,’’ என்றார்.