புதர் மண்டி கிடக்கும் பூங்கா சீரமைக்க நடவடிக்கை அவசியம்
புதர் மண்டி கிடக்கும் பூங்கா சீரமைக்க நடவடிக்கை அவசியம்
UPDATED : நவ 16, 2026 02:32 PM
ADDED : நவ 16, 2026 02:30 PM
கோத்தகிரி:
கோத்தகிரி அமைக்கப்பட்ட ஆவின் பூங்கா புதர்மண்டி கிடக்கிறது.
கோத்தகிரி கட்டபெட்டு இடையே, பாண்டியன் பார்க் பகுதியில், மாவட்ட ஆவின் சார்பில், பால் குளிரூட்டும் நிலையம் செயல்பட்டு வந்தது. துவக்கத்தில் இங்கு பால் குளிரூட்டப்பட்டு, ஊட்டி ஆவின் நிறுவனத்திற்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டது. மாவட்டத்தில், நாளடைவில் கால்நடைகளின் எண்ணிக்கை குறைந்ததால் பால் வரத்தும் குறைந்தது. இதனால், கடந்த, 15 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு மூடப்பட்டது.
இதனை அடுத்து, கடந்த, 2016 -–17ல் ஆவினுக்கு சொந்தமான இந்த இடத்தில், நவீன பாலகத்துடன், குழந்தைகள் விளையாட சிறுவர் பூங்கா அமைக்க, 28 லட்சம் ரூபாய் ஒதுக்கப்பட்டது.
அதன்படி, பாலகம் மற்றும் நடைபாதையுடன் சிறிய கோபுரம் அமைக்கப்பட்ட நிலையில், திடீரென பணிகள் நிறுத்தப்பட்டன. இதனால், பூங்கா அமைய இருந்த இடம், புற்கள் முளைத்து காட்டு செடிகள் ஆக்கிரமித்து புதர்மண்டி கிடக்கிறது.
சமூக ஆர்வலர் ராமன் கூறுகையில்,‘‘ஆவின் பூங்கா அமைந்த இப்பகுதி வழியாக ஏராளமான சுற்றுலா பயணிகள் வாகனங்கள் செல்கின்றன. அதில் வரும் பயணிகள், ஓய்வெடுத்து இளைப்பாறவும், சிறுவர்கள் விளையாட ஏதுவாக பூங்கா அமைத்தால் நிர்வாகத்துக்கு அதிக வருவாய் கிடைக்கும்,’’ என்றனர்.