மகளிர் இலவச பஸ் பயண திட்டம்: மறுபரிசீலனை செய்ய வேலை நிறுத்தம்
மகளிர் இலவச பஸ் பயண திட்டம்: மறுபரிசீலனை செய்ய வேலை நிறுத்தம்
UPDATED : அக் 12, 2026 07:32 PM
ADDED : அக் 12, 2026 06:36 PM
UPDATED : அக் 12, 2026 07:32 PM ADDED : அக் 12, 2026 06:36 PM
கூடலுார்:'மகளிர் இலவச பயண திட்டத்தை மறுபரிசீலனை செய்வது,' உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி, கூடலுாரில் ஆட்டோ ஓட்டுனர்கள் வேலை நிறுத்த போராட்டத்தில் ஈடுப்பட்டதால் மக்கள் பாதிக்கப்பட்டனர்.
தமிழகத்தில், மகளிர் கட்டணமில்லாத பயண திட்டத்தை, கடந்த, 2ம் தேதி முதல் 'வெற்றி பயணம்' என்ற பெயரில் அரசு விரிவுபடுத்தி உள்ளது.
இதனால், வாழ்வாதாரம் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதால், திட்டத்தை மறுபரிசீலனை செய்ய வலியுறுத்தி, கூடலுாரில் ஆட்டோ உரிமையார்கள், ஓட்டுனர்கள் நேற்று, வேலை நிறுத்த போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். ஆட்டோக்கள் இயங்காததால், பள்ளி மாணவர்கள், பொதுமக்கள் சிரமத்துக்கு ஆளாகினர். நகரில், ஆட்டோ உரிமையாளர்கள் மற்றும் ஓட்டுனர்கள் சங்கங்கள் சார்பில் கூடலுாரில் ஆர்ப்பாட்டம் நடந்தது.
ஆர்ப்பாட்டத்தில், 'மினி பஸ் உரிமம் தனி நபருக்கு மட்டும் வழங்க வேண்டும். குத்தகை முதலாளிகளுக்கு உரிமம் வழங்குவதையும், அனுமதி இல்லாத வழித்தடங்களில் மினி பஸ் இயக்குவதை தடுக்க வேண்டும்; நேர அட்டவணையை ஆய்வு செய்ய வேண்டும். அரசு பஸ்களில் மகளிர் இலவச பயண திட்டத்தால் ஆட்டோ ஓட்டுனர்கள் வாழ்வாதாரம் பாதிக்கப்படுகிறது; அரசு திட்டத்தை மறுபரிசீலனை செய்ய வேண்டும்,' என்பன உட்பட பல கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தப்பட்டது.