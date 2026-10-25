இளையோர் திறன் பலகுரல் திறன் மாநில போட்டிக்கு மாணவன் தேர்வு
இளையோர் திறன் பலகுரல் திறன் மாநில போட்டிக்கு மாணவன் தேர்வு
ADDED : அக் 25, 2026 08:17 PM
கோத்தகிரி:
கோத்தகிரி சக்கத்தா ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலைப்பள்ளி மாணவன், பலக்குரல் போட்டியில் மாநில அளவில் தேர்ச்சி பெற்றுள்ளார்.
மாநில அரசு பள்ளிகள் வாயிலாக, ஒன்று முதல் பிளஸ் 2 வரை பயிலும் மாணவர்களின் கலைத்திறன் மற்றும் படைப்பாற்றலை ஊக்குவிக்க நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது. அதன்படி, பாடல், ஓவியம், களிமண் உருவம், நடனம், வில்லுப்பாட்டு மற்றும் இசைக்கருவிகள் கையாளுதல் என, ஒட்டுமொத்த திறன்களை வெளிக்கொண்டுவரும் வகையில் கலைத் திருவிழா நடத்துகிறது.
அந்த வகையில், நடபாண்டு 'இளையோர் திறன்' என்ற கருத்தில் போட்டி நடத்தப்பட்டு வருகிறது. இதில், கோத்தகிரி சக்கத்தா ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலை பள்ளி, 8ம் வகுப்பு மாணவன் லித்திஷ், 6 முதல் 8ம் வகுப்பு பிரிவு பலக்குரல் (மிமிக்கிரி) மாவட்ட அளவிலான போட்டியில், முதல் இடம் பிடித்து, அடுத்த வாரம் சென்னையில் நடைபெறும் மாநில போட்டிக்கு தகுதி பெற்றுள்ளார்.
பள்ளிக்கு பெருமை சேர்த்த மாணவனுக்கு, பள்ளி ஆசிரியர்கள், பெற்றோர் மற்றும் பொதுமக்கள் பாராட்டு தெரிவித்தனர்.