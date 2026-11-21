மலையை சூழ்ந்த 'நீல புலி' பட்டாம் பூச்சிகளால் ஆச்சரியம்
மலையை சூழ்ந்த 'நீல புலி' பட்டாம் பூச்சிகளால் ஆச்சரியம்
UPDATED : நவ 20, 2026 07:28 PM
ADDED : நவ 20, 2026 07:22 PM
குன்னுார்: இடபெயர்ச்சி காரணமாக, நீலகிரி மாவட்டத்தை சூழ்ந்த லட்சகணக்கான பட்டாம் பூச்சிகள் பறந்து சென்ற காட்சி மக்களிடையே ஆச்சரியத்தை ஏற்படுத்தியது.
குன்னுார்– மேட்டுப்பாளையம் மலை அடிவார பகுதிகளில் இருந்து ஆண்டுதோறும் நவ., மாதம் பட்டாம்பூச்சிகள் மற்றும் பறவைகள், மலை மாவட்டத்துக்கு இடப்பெயர்ச்சி ஆவது வழக்கம். நடப்பாண்டு நடந்த இடப்பெயர்ச்சியில், குன்னுார் உட்பட மாவட்டம் முழுவதும், பட்டாம்பூச்சிகள் எண்ணிக்கை அதிகரித்து, லட்சகணக்கான ’நீலப்புலி’ ரக பட்டாம்பூச்சிகள் அதிகளவில் பறந்ததால், அதனை பார்க்க மக்கள் ஆச்சரியம் அடைந்தனர். மேலும், ‘காமன் கிரோ, காமன் எலிமென்ட், டார்க் புளூ டைகர்,’ ஆகிய வகைகளும் காணப்பட்டன.
ஓங்கில் அறக்கட்டளை நிறுவன தலைவர் ஆசாத் கூறுகையில், ‘‘நவ., மாதம் பர்லியார், மலை அடிவார பகுதிகளில் இருந்து பட்டாம் பூச்சிகள் வருவது வழக்கம். பனிகாலம் துவங்கியதால், தென் கிழக்கு பகுதியில் இருந்து, வடமேற்கு பகுதிகளை நோக்கி இடப்பெயர்ச்சியில் ஈடுபட்டுள்ளன. இவைகள் கர்நாடகா வரையில் செல்ல வாய்ப்புள்ளது,’’ என்றார்.