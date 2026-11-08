டாக்சி ஓட்டுனர்கள் கலெக்டரிடம் புகார்

ADDED : நவ 03, 2026 04:34 PM
ஊட்டி:
கொளப்பள்ளி ஆட்டோ ஓட்டுனர்கள் மற்றும் உரிமையாளர்கள் நல சங்கம் கலெக்டரிடம் அளித்துள்ள மனு :
எங்கள் பகுதியில் கடந்த பல ஆண்டுகளாக உள்ளூர் மக்களை நம்பி ஜீப், டாக்சி, ஆட்டோ ஓட்டி பிழைப்பு நடத்தி வருகிறோம். மாவட்ட நிர்வாகத்தின் வாயிலாக அனுமதி பெற்று உள்ளூர் வாசிகளின் பயன்பாட்டுக்காக மினி பஸ் இயக்கப்பட்டது. சில மினி பஸ்கள் அவர்களுக்கு வழங்கப்பட்ட வழித்தடங்களில் இயக்காமலும் , சாலை வசதி இருந்தும் கிராம பகுதிக்கு செல்லாமல் அரசு பஸ் வழித்தடத்தில் இயக்கி வருகின்றனர்.
எங்களின் வாழ்வாதாரம் பாதிக்கும் வகையில் எல்லை வரை மினி பஸ்களை இயக்கி வருகின்றனர். இது குறித்து கூடலுார் மோட்டார் வாகன ஆய்வாளரிடம் பலமுறை புகார் தெரிவித்தும் எந்தப் பயனும் ஏற்படவில்லை. தாங்கள் ஆய்வு மேற்கொண்டு எங்களின் வாழ்வாதாரத்திற்கு உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். இவ்வாறு , மனுவில் கூறப்பட்டுள்ளது.