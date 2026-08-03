தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/உள்ளூர் செய்திகள்/நீலகிரி/﻿ தேயிலை உற்பத்தி அதிகரிப்பு; ரூ.52.30 கோடிக்கு வர்த்தகம்

﻿ தேயிலை உற்பத்தி அதிகரிப்பு; ரூ.52.30 கோடிக்கு வர்த்தகம்

﻿ தேயிலை உற்பத்தி அதிகரிப்பு; ரூ.52.30 கோடிக்கு வர்த்தகம்

ADDED : ஆக 03, 2026 04:25 AM

Follow on GoogleFavourite on Google

ADDED : ஆக 03, 2026 04:25 AM

Follow on Google
Latest Tamil News
அ நிறம் | அளவு

குன்னூர்: தென் மாநில அளவில், 31-வது தேயிலை ஏலத்தில் வரத்து மற்றும் விற்பனை அதிகரித்ததுடன் ரூ.52.30 கோடிக்கு வர்த்தகம் நடந்தது. டீசர்வ், கோவை, கொச்சி ஆகிய தென் மாநில ஏல மையங்களில் 31வது ஏலம் நடந்தன.

இலை மற்றும் டஸ்ட் ரகங்கள் சேர்த்து மொத்தம் 46.09 லட்சம் கிலோ தேயிலை தூள் வந்ததில், 41.42 லட்சம் என 89.88 சதவீதம் தேயிலை விற்பனையாகியது. மொத்தம் 52.30 கோடி ரூபாய்க்கு வர்த்தகம் நடந்தது.

குன்னூர் மையத்தில் 27.19 லட்சம் கிலோ வந்ததில் 25.41 லட்சம் கிலோ என 93.48 சதவீதம் விற்பனையானது. சராசரியாக கிலோ ரூ.114.89 என இருந்தது. ரூ. 29.20 கோடி மொத்த வருவாய் கிடைத்தது.டீசர்வ் மையத்தில் 1.48 லட்சம் என வந்ததில் 1.42 லட்சம் கிலோ என 96.22 சதவீதம் விற்பனையானது. சராசரி விலை102.90 என குறைவாக இருந்தது. ரூ. 1.47 கோடி மொத்த வருவாய் கிடைத்தது.

கோவை மையத்தில் 5.73 லட்சம் கிலோ வரத்து இருந்த நிலையில், 4.94 லட்சம் கிலோ என 86.12 சதவீதம் விற்றது. சராசரி விலை ரூ.132.30 என இருந்தது. ரூ. 6.53 கோடி மொத்த வருவாய் கிடைத்தது. கொச்சி மையத்தில் 11.69 லட்சம் கிலோ வந்ததில், 9.65 கிலோ என 82.58 சதவிதம் விற்றது.

156.33 விலைக்கு விற்பனையாகி, ரூ.15.10 கோடி மொத்த வருவாய் ஈட்டியது.கடந்த 30-வது ஏலத்துடன் ஒப்பிடுகையில், 91,971.46 கிலோ கூடுதலாக விற்பனை பதிவானது.

மொத்த வருவாய் ரூ. 51.03 கோடியிலிருந்து ரூ.52.30 கோடியாக உயர்ந்து, ரூ. 1.27 கோடி வருமானம் கூடுதலாக கிடைத்தது. சராசரி விலையை பொறுத்தவரை கடந்த வாரத்தை விட, குன்னூரில் கிலோவுக்கு ரூ.2.37, டீசர்வில் ரூ.1.07 மற்றும் கோவையில் ரூ.0.44 உயர்ந்த போதும், கொச்சி மையத்தில் மட்டும் விலை கிலோவுக்கு ரூ.5.07 என குறைந்துள்ளது. கடந்த ஆண்டை விட தற்போது, தேயிலையின் வரத்தும் விற்பனையும் உயர்ந்து வரு கிறது.

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us