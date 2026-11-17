நிலச்சரிவில் உயிர் பிழைத்த தற்காலிக கண்டக்டர்: நிரந்தர பணி கோரி கலெக்டரிடம் மனு
நிலச்சரிவில் உயிர் பிழைத்த தற்காலிக கண்டக்டர்: நிரந்தர பணி கோரி கலெக்டரிடம் மனு
UPDATED : நவ 16, 2026 07:09 PM
ADDED : நவ 16, 2026 07:06 PM
ஊட்டி: நிலச்சரிவின் போது, அரசு பஸ்சில் சிக்கி உயிர்பிழைத்த தற்காலிக கண்டக்டர் பணி நிரந்தரம் செய்யக்கோரி, குடும்பத்துடன் வந்து கலெக்டரிடம் மனு அளித்துள்ளார்.
பர்லியார் நிலச்சரிவில் உயிர் பிழைத்த தற்காலிக கண்டக்டர் கேசவன் கலெக்டரிடம் அளித்துள்ள மனு:
கீழ் கோத்தகிரி அருகே உள்ள சோலுார் மட்டம் புது காலனி பகுதியை சேர்ந்த எனக்கு திருமணமாகி, 4, 2 வயதில் மகன்கள் உள்ளனர். கடந்த மூன்று ஆண்டுகளுக்கு மேலாக அரசு பஸ்சில் தற்காலிக கண்டக்டராக பணியாற்றி வருகிறேன். கடந்த மாதம், 23ம் தேதி பர்லியார் பகுதியில் ஏற்பட்ட நிலச்சரிவில் அரசு பஸ் சிக்கி விபத்து ஏற்பட்டது. டிரைவர் சம்பவ இடத்தில் உயிரிழந்தார். பணியில் இருந்த எனக்கு இடது கை எலும்பு முறிவு ஏற்பட்டு படுகாயத்துடன் மீட்கப்பட்டு கோவை அரசு மருத்துவமனையில் தீவிர சிகிச்சை பிரிவில் சிகிச்சை பெற்றேன். அடுத்த மூன்று மாதங்களுக்கு என்னால் பணி செய்ய முடியாத சூழலில் உள்ளேன். என் குடும்ப சூழ்நிலையை கருத்தில் கொண்டு, அரசு போக்குவரத்து கழகத்தில் எனக்கு நிரந்தர கண்டக்டர் பணி வழங்க தாங்கள் ஆவன செய்ய வேண்டும். இவ்வாறு, மனுவில் கூறப்பட்டுள்ளது.