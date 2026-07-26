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/உள்ளூர் செய்திகள்/நீலகிரி/﻿ பூத்துக்குலுங்கும் நீலக்குறிஞ்சி சுற்றுலா பயணியருக்கு தடை

﻿ பூத்துக்குலுங்கும் நீலக்குறிஞ்சி சுற்றுலா பயணியருக்கு தடை

﻿ பூத்துக்குலுங்கும் நீலக்குறிஞ்சி சுற்றுலா பயணியருக்கு தடை

ADDED : ஜூலை 26, 2026 05:29 AM

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ADDED : ஜூலை 26, 2026 05:29 AM

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கூடலூர்: நீலகிரி மாவட்டம், கூடலூர் சுற்றுவட்டார பகுதிகளான ஜீன்பூல் தாவர மையம், சீனகொல்லி, பூவேலி, குண்டம்புழா, பள்ளிப்படி, அம்பலக்காடு, ஊட்டி சாலை, ஊசி மலை காட்சி முனை உள்ளிட்ட பகுதிகளில், 12 ஆண்டுக்கு பின், நீலக்குறிஞ்சி பூத்து வண்ணமயமாக காட்சியளிக்கிறது.

ஊசிமலை காட்சி முனையை தவிர்த்து மற்ற பகுதிகள் பாதுகாக்கப்பட்ட வனப்பகுதி என்பதால், காட்டு யானைகள் நடமாட்டம் உள்ளது. குறிஞ்சி பூக்களை பார்க்க சுற்றுலா பயணியர் அதிகளவில் வருகின்றனர். ஆனால், யானை நடமாட்டம் காரணமாக, வனத்துறையினர் தடை விதித்துள்ளனர்.

அபாயத்தை உணராத உள்ளூர் மக்கள், சுற்றுலா பயணியர் குறிஞ்சி பூக்களை ரசிக்க ஆர்வமாக சென்று வருகின்றனர். வன ஊழியர்கள் ஒலிபெருக்கி வாயிலாக தடை குறித்து அறிவிப்பு கொடுத்து வருகின்றனர். இதனால் சுற்றுலா பயணியர் ஏமாற்றத்துடன் திரும்புகின்றனர்.

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