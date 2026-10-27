நிவாரண முகாம்களில் மக்கள் குறைகளை கேட்ட எம்.எல்.ஏ. ,
நிவாரண முகாம்களில் மக்கள் குறைகளை கேட்ட எம்.எல்.ஏ. ,
UPDATED : அக் 26, 2026 06:21 PM
ADDED : அக் 26, 2026 06:16 PM
ஊட்டி: ஊட்டியில் நிவாரண முகாம்களில் தங்கியுள்ளவர்களை எம்.எல்.ஏ., சந்தித்து குறைகளை கேட்டறிந்தார்.
ஊட்டியில் வடகிழக்கு பருவமழையின் காரணமாக, கோடப்பமந்து, தலையாட்டு மந்து பகுதியில் வாழும் மக்கள் நிவாரண முகாம்களில் தங்க வைக்கப்பட்டுள்ளனர். முகாம்களில் தங்கியுள்ளவர்களை, ஊட்டி எம்.எல்.ஏ ., போஜராஜன் சந்தித்து குறைகளை கேட்டறிந்தார். அவர்கள் தெரிவித்த கோரிக்கைகளை, ‘மத்திய , மாநில அரசு திட்டங்கள் வாயிலாக நிறைவேற்ற முயற்சி மேற்கொள்ளப்படும்,’என, தெரிவித்தார்.
மேலும் , நகராட்சி மற்றும் பொதுப்பணித்துறை கட்டுப்பாட்டில் உள்ள கல்வெட்டுகள் , கால்வாய் தூர்வார நடவடிக்கை எடுக்க, அரசு அதிகாரிகளை அறிவுறுத்தியுள்ளார். ஆய்வின்போது, பா.ஜ.,மாவட்ட தலைவர் தருமன், மாநில செயற்குழு உறுப்பினர் மோகன்ராஜ், விவசாய அணி தலைவர் மஞ்சுநாத் உட்பட பலர் உடனிருந்தனர்.