மண் பரிசோதனையின் அவசியம் கூடலுாரில் விவசாயிகளுக்கு பயிற்சி
மண் பரிசோதனையின் அவசியம் கூடலுாரில் விவசாயிகளுக்கு பயிற்சி
ADDED : அக் 27, 2026 06:48 PM
கூடலுார்:
கூடலுார் புளியாம்பாறையில் நடந்த பயிற்சி முகாமில், மண் பரிசோதனையின் முக்கியத்துவம் குறித்து விவசாயிகளுக்கு விளக்கினர்.
கூடலுார் புளியாம்பாறையில், தோட்டக்கலை மற்றும் மலைப்பயிர்கள் துறை சார்பில் வேளாண் தொழில்நுட்ப மேலாண்மை முகமை திட்டத்தின் கீழ், பண்ணை பள்ளி காய்கறி, பயிர் அங்கக வேளாண்மை குறித்த பயிற்சி முகாம் நேற்று நடந்தது. தொழில்நுட்ப மேலாளர் ரூபீனா வரவேற்றார்.
தோட்டக்கலை உதவி இயக்குனர் (பொ.,) விஷால் தலைமை வகித்து, தோட்டக்கலைத் துறை திட்டங்கள் குறித்து விளக்கினார்.
‘மண் பரிசோதனையின் முக்கியத்துவம், மண் மாதிரி சேகரிப்பில் பின்பற்ற வேண்டிய நடைமுறைகள், விதை விதைப்பதற்காக நிலம் தயார் செய்தல்,’ குறித்து, மண் பரிசோதனை நிலைய வேளாண் அலுவலர் சாய்நாத் மற்றும் ‘விவசாய அட்டைகளை பதிவு செய்தல், பி.எம்., கிஷான் தொகை சரிபார்த்தல் குறித்து, உதவி தொழில் நுட்ப மேலாளர் ஜெகதீஸ்வரன் ஆகியோர் பேசினர். முகாமில் முன்னோடி விவசாயி சிவசங்கரன் உள்ளிட்ட விவசாயிகள் பங்கேற்றனர்.