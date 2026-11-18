அலுவலக நுழைவு வாயிலில் குழி: பொது மக்கள் சென்று வர சிரமம்
அலுவலக நுழைவு வாயிலில் குழி: பொது மக்கள் சென்று வர சிரமம்
UPDATED : நவ 18, 2026 11:15 PM
ADDED : நவ 18, 2026 07:46 PM
கோத்தகிரி:
கோத்தகிரி தாலுகா அலுவலக நுழைவு வாயிலில் உள்ள குழியை சரிவர மூடாததால், வாகனங்கள் மற்றும் மக்கள் சென்று வருவதில் சிரமம் ஏற்பட்டுள்ளது.
கோத்தகரி தாலுகா அலுவலக வளாகத்தின் ஒரு பகுதியில், நீதிமன்றம் செயல்படுகிறது. இதனால், நீதி மன்றம் மற்றும் வருவாய் துறை தேவைகளுக்காக, நாள்தோறும் நூற்றுக்கணக்கான மக்கள் வந்து செல்கின்றனர்.
தவிர, அரசு மேல்நிலைப் பள்ளி, ஆசிரியர் பயிற்சி நிறுவனம் (டயட்), தொலைப்பேசி நிலையம் மற்றும் எல்.ஐ.சி., அலுவலகங்களுக்கும் வரும் மக்கள், இந்த வழியை பயன்படுத்துகின்றனர்.
இந்நிலையில், அலுவலக நுழைவு வாயிலில் குழி மூடப்படாத நிலையில், நடந்து செல்வோர் தடுக்கி விழுந்து காயம் அடைந்து வருகின்றனர். வாகனங்களும் திரும்ப முடியாத நிலை உள்ளது.
எனவே, நகராட்சி நிர்வாகம், இங்கு ஆய்வு செய்து, அடைப்பட்டுள்ள கால்வாயை தூர்வாரி, குழியை சீரமைக்க வேண்டும்.