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மாலையில் கொட்டிய கனமழை கண்காணிப்பு பணியில் வருவாய் துறை
மாலையில் கொட்டிய கனமழை கண்காணிப்பு பணியில் வருவாய் துறை
ADDED : அக் 22, 2026 07:11 PM
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பந்தலுார்: பந்தலுார் பகுதியில் மாலையில் கொட்டி கனமழையால் வருவாய் துறையினர் கண்காணிப்பு பணியில் ஈடுபட்டனர்.
பந்தலுார் பகுதியில் கடந்த இரண்டு நாட்களாக, வெயிலான காலநிலை நிலவி வந்தது. இதனால், பெரும்பாலான மக்கள் மற்றும் மாணவர்கள் குடைகள் எடுக்காமல் பள்ளிக்கு வந்தனர். இந்நிலையில், இன்று (அக்.,22) மாலை பள்ளி விட்ட நேரத்தில் திடீரென பலத்த மழை பெய்தது. குடைகள் எடுக்காமல் வந்த மாணவர்கள் உட்பட பொது மக்கள் நனைந்தபடி நகரில் நடந்து செல்ல வேண்டிய கட்டாயம் ஏற்பட்டது. தொடர்ந்து, மழை பெய்து வரும் நிலையில், அபாய பகுதிகளில் வருவாய் துறையினர், கண்காணிப்பு பணியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். நிவாரண முகாம் தயாராக உள்ளது.