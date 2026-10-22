நீரோடையில் கொட்டப்படும் குப்பை தண்ணீர் மாசுப்படும் அபாயம்
நீரோடையில் கொட்டப்படும் குப்பை தண்ணீர் மாசுப்படும் அபாயம்
UPDATED : அக் 09, 2026 04:29 AM
ADDED : அக் 09, 2026 04:25 AM
கூடலுார்:
கூடலுார் பொன்னுார் அருகே, நீரோடையில் கொட்டப்படும் குப்பைகளால் தண்ணீர் மாசுபடும் அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளது.
கூடலுார் பொன்னுார் பகுதியில் தோட்டக்கலை துறைக்கு சொந்தமான, பண்ணை செயல்பட்டு வருகிறது. இப்பகுதியில் உற்பத்தியாகும் நீரோடை, கோழிக்கோடு சாலை குறுக்கே உள்ள பாலத்தைக் கடந்து செல்கிறது. வனவிலங்குகளுக்கு முக்கிய நீர் ஆதாரமாக உள்ளது.
இந்நிலையில், பாலத்தை ஒட்டிய நீரோடை பகுதியில் சிலர குப்பை, பிளாஸ்டிக் கழிவுகள் கொட்டி வருகின்றனர். இதனால், நீர் மாசுபடுகிறது. இதனை பயன்படுத்தும் வனவிலங்குகளுக்கு தொற்று நோய்கள் ஏற்படும் ஆபத்து உள்ளது. அதிகாரிகள் ஆய்வு செய்து, குப்பைகளை அகற்றி, நீரோடை மாசுபடுவதை தடுக்க வலியுறுத்தி உள்ளனர்.
தேவாலா வனச்சரகர் அய்யனார் கூறுகையில்,‘‘அப்பகுதியில் ஆய்வு செய்து குப்பைகளை அகற்றவும் அறிவிப்பு பலகை வைக்கவும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்,’’ என்றார்.