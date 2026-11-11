கிராம சாலை படுமோசம்: உள்ளூர் மக்கள் பாதிப்பு

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ADDED : நவ 10, 2026 10:58 AM
கோத்தகிரி:
கோத்தகிரி நெடுகுளா -ஜக்கக்கம்பை சாலையை பல ஆண்டுகளாக சீரமைக்காததால், விவசாயிகள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
கோத்தகிரி ஊராட்சி ஒன்றியம், நெடுகுளா ஊராட்சிக்கு உட்பட்ட, சேலக்கொரை சுற்றுவட்டார பகுதிகளில், 500 குடும்பங்கள் வசித்து வருகின்றன. சேலக்கொரை கிராமத்தில் இருந்து, ஐக்கக்கம்பை இடையே, 500க்கும் மேற்பட்ட ஏக்கர் பரப்பளவில் தேயிலை தோட்டங்கள் அமைந்துள்ளன. தவிர, பல ஏக்கர் பரப்பளவில் காய்கறி விவசாயமும் பகுதியில் மேற்கொள்ளப்படுகிறது.
கடந்த, 7 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு, இப்பகுதி மக்களின் கோரிக்கைக்கு இணங்க, மண் சாலை அமைக்கப்பட்டது. மண் சாலையில் கற்கள் பதிக்கப்பட்ட நிலையில், தார் சாலை, கான்ரீட் சாலையாகவோ மாற்றப்படவில்லை.
இதனால், கற்கள் முழுமையாக பெயர்ந்து, வாகனங்கள் இயக்க முடியாத நிலை உள்ளதால், கிராம சாலை இணைக்கப்படாமல் உள்ளது. மழை நாட்களில், கனரக வாகனங்கள் கூட செல்ல முடியாத நிலை உள்ளது.
இதனால், விவசாயிகள் இடுப்பொருட்கள் மற்றும் விளைப் பொருட்களை தலை சுமையாக, கொண்டு செல்ல வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டுள்ளதால், விவசாயிகளுக்கு, கூடுதல் செலவினத்துடன், பொருட்களை கொண்டு சேர்க்க காலதாமதம் ஏற்படுகிறது.
எனவே, மக்கள் நலன் கருதி இச்சாலையை சீரமைக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.