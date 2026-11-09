காதை கிழித்த பட்டாசு சத்தம் வனத்துக்கு பறந்த சிட்டு குருவிகள்
காதை கிழித்த பட்டாசு சத்தம் வனத்துக்கு பறந்த சிட்டு குருவிகள்
UPDATED : நவ 08, 2026 06:03 PM
ADDED : நவ 08, 2026 05:58 PM
பந்தலூர்: காதை கிழித்த பட்டாசு சத்தம் காரணமாக சிட்டுகுருவிகள் வனப்பகுதியில் தஞ்சமடைந்தது.
சிட்டுக்குருவிகள் பொதுவாகவே, குடியிருப்புகள் மற்றும் கட்டடங்களில் கூடுகள் கட்டியும், மக்கள் கட்டும் செயற்கை கூடுகளிலும் வாழும் தன்மை கொண்டது.
ஒரு சில வீடுகளில் கூட்டமாக வாழும், சிட்டுக்குருவிகள் அங்கு வைக்கப்படும் உணவுப் பொருட்கள் மற்றும் தண்ணீரை பருகுவதுடன், வெளியிடங்களுக்கு செல்லாது. பந்தலூர் சுற்று வட்டார பகுதிகளில், பள்ளிகள், கடைகளில் சிட்டுக்குருவிகளுக்கான தனி கூடுகள் அமைத்து வளர்ப்பதில் பலரும் ஆர்வம் காட்டி வருகின்றனர்.
இந்நிலையில் நேற்று தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு, அனைத்து பகுதிகளிலும் பட்டாசு வெடித்து பொதுமக்கள் கொண்டாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
காதுகளை கிழித்த பட்டாசு சத்தத்தில், சிட்டுக்குருவிகளும் கிராமங்களை விட்டு பறந்து, அருகில் உள்ள வனப்பகுதிகளில் தஞ்சம் அடைந்தது. பட்டாசு சத்தம் ஓய்ந்து அமைதி நிலவினால் மட்டுமே, மீண்டும் தங்களது குடியிருப்புகளின் நாடி வரும்.
இது போன்ற அழியும் நிலையில் உள்ள சிட்டுக்குருவிகளை காப்பாற்ற, வீடுகள் அருகே அதிக சத்தம் எழுப்பும் பட்டாசுகளை வெடிப்பதை தவிர்த்தால் மட்டுமே, இது போன்ற பறவை இனங்களை காப்பாற்ற முடியும்.