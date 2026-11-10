சாலையோரம் பாதுகாப்பு இல்லை: பயணிகள் அச்சம்

UPDATED : நவ 09, 2026 02:08 PM
ADDED : நவ 09, 2026 02:06 PM
கூடலுார்:
தமிழக -கேரளா எல்லையான கீழ்நாடுகாணி சாலையோரம் தடுப்புகள் இன்றி, விபத்து ஏற்படும் அபாயம் உள்ளதால் ஓட்டுனர்கள் அச்சமடைந்துள்ளனர்.
கூடலுார் நாடுகாணியிலிருந்து கேரளம் நிலம்பூர் சாலை பிரிந்து செல்கிறது. மாநில எல்லையான கீழ்நாடுகாணி வரை, 6 கி.மீ., துாரம் சாலை தமிழக எல்லையில் உள்ளது. இந்த சாலையில் சரிவான சாலையோரங்கள் பாதுகாப்பு தடுப்புகள் இன்றி உள்ளதால், வாகனங்கள் வாகனங்கள் விபத்தில் சிக்கும் ஆபத்து உள்ளது.
ஆபத்தான பகுதிகளில், பாதுகாப்பு தடுப்புகள் அமைக்க டிரைவர்கள் தொடர்ந்து வலியுறுத்தி வருகின்றனர். நெடுஞ்சாலை துறையினர் இதுவரை அதற்கான நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை. இச்சாலையில், சுற்றுலா பயணிகள் வாகனங்களை டிரைவர்கள் அச்சத்துடன் இயக்கி வருகின்றனர்.
சுற்றுலா பயணி ஷாஜி கூறுகையில், ‘‘கேரளாவில் இருந்தது, இவ்வழியாக நீலகிரிக்கு வரும் வாகனங்களுக்கு நாடுகாணியில் வாகன நுழைவு கட்டணம் வசூல் செய்து வருகின்றனர். ஆனால், சாலையை முறையாக பராமரிப்பதில்லை. பல இடங்களில் சேதமடைந்துள்ளது. சாலையோரங்களில் ஆபத்தான பகுதிகளில் பாதுகாப்பு தடுப்புகள் இல்லாததால் வாகனங்கள் விபத்தில் சிக்கும் ஆபத்து உள்ளது. நெடுஞ்சாலைத்துறை அதிகாரிகள் இச்சாலையை ஆய்வு செய்து விபத்துகளை தடுக்கும் வகையில், ஆபத்தான பகுதிகளில் சாலை தடுப்பு அமைக்க நெடுஞ்சாலை துறை நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்,’’ என்றார்.