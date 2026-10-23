நடைபாதையில் விழுந்த பெரிய மரம் மூன்று மணி நேரம் போராடி அகற்றம்
நடைபாதையில் விழுந்த பெரிய மரம் மூன்று மணி நேரம் போராடி அகற்றம்
ADDED : அக் 22, 2026 06:17 PM
குன்னுார்: புதுக்காடு அருகே நடைபாதையில் விழுந்த ராட்சத மரத்தை, 3 மணி நேரம் போராடி தீயணைப்பு வீரர்கள் மற்றும் வனத்துறையினர் அகற்றினர்.
நீலகிரி மாவட்டத்தில் கடந்த சில நாட்களாக பரவலாக மழை பெய்து வருகிறது. இந்நிலையில், குன்னுார்– மேட்டுப்பாளையம் மலைபாதையில் உள்ள புதுக்காடு பகுதியில் நேற்று (அக்.,21) நள்ளிரவு, 12:00 மணியளவில் பெரிய வேங்கை மரம் ஒன்று வேரோடு சாய்ந்து அங்கிருந்த நடைபாதையின் குறுக்கே விழுந்தது.
அப்பகுதியில் காணப்பட்ட மின் கம்பிகள் துண்டிக்கப்பட்டு மின்தடை ஏற்பட்டதுடன், பொதுமக்கள் நடந்து செல்லும் நடைபாதையும் முற்றிலும் அடைபட்டது. தகவல் அறிந்த, குன்னுார் தீயணைப்பு துறையினர், நவீன மரம் அறுக்கும் இயந்திரங்கள் உதவியுடன், 3 மணி நேரம் போராடி மரத்தை அகற்றினர். மின்வாரிய ஊழியர்கள் துண்டிக்கப்பட்ட மின்கம்பிகளை சீரமைக்கும் பணியில் ஈடுபட்டனர். இன்று (அக்.,22) காலை, 7:00 மணி நிலவரப்படி மாவட்டத்தில் அதிகபட்சமாக கிண்ணக்கொரையில், 19 மி.மீ., மழையளவு பதிவானது.