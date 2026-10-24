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போலீஸ் ஸ்டேஷன் மீது பீர் பாட்டில் வீசிய மூவர் கைது
போலீஸ் ஸ்டேஷன் மீது பீர் பாட்டில் வீசிய மூவர் கைது
ADDED : அக் 23, 2026 07:59 PM
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பாலக்காடு: பாலக்காடு மாவட்டம், கொல்லங்கோடு போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு எதிரே, கடந்த 20ம் தேதி இரவு சாலையில் நின்ற மர்ம நபர்கள் 3 பேர் போலீஸ் ஸ்டேஷனை நோக்கி பீர் பாட்டிலை வீசியுள்ளனர்.
அந்த பாட்டில் போலீஸ் ஸ்டேஷன் வளாகத்தில் இருந்த வேப்ப மரத்தின் மீது பட்டு சிதறியது.
போலீசாரின் உயிருக்கு ஆபத்து விளைவிக்கும் நோக்கத்துடன் பீர் பாட்டில் வீசியவர்கள் மீது, வழக்குப்பதிவு செய்து இன்ஸ்பெக்டர் சுஜிகுமார் தலைமையில் விசாரணை நடந்தது. இச்சம்பவத்தில் ஈடுபட்ட, வடவன்னூர் மலயன்பள்ளம் பகுதியை சேர்ந்த பைஜு, 22, பிரகாசன், 32 மற்றும் ஸ்ருதீஷ், 30, ஆகியோரே கைது செய்தனர்.