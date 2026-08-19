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தேயிலை தோட்டத்தில் புலி வனத்துறை கண்காணிப்பு

தேயிலை தோட்டத்தில் புலி வனத்துறை கண்காணிப்பு

ADDED : ஆக 13, 2026 06:02 PM

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ADDED : ஆக 13, 2026 06:02 PM

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கூடலுார்: கூடலுார் தேவர்சோலை, 3வது டிவிசன் அருகே, தேயிலை தோட்டம் பகுதியில் புலி நடமாட்டம் உள்ளதால், வனத்துறையினர் கண்காணிப்பு பணியில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.

கூடலுார் தேவர்சோலை, 3வது டிவிசன் அருகே, பராமரிப்பு இல்லாத தேயிலை தோட்டம் பகுதியில், நேற்று முன்தினம் மாலை புலி உலா வந்துள்ளது. அதனை அப்பகுதியினர் சிலர் வீடியோ எடுத்து சமூக வலைத்தளங்களில் பகிர்ந்துள்ளனர்.

கூடலூர் வனச்சரகர் ரவி, வனவர் குமரன் மற்றும் வன ஊழியர்கள் அப்பகுதியில் ஆய்வு செய்தனர். தொடர்ந்து, தானியங்கி கேமராக்கள் பொருத்தி புலியின் நடமாட்டத்தை கண்காணிக்கும் பணியில் ஈடுபட்டனர்.

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