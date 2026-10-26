அனுமாபுரம் குடியிருப்பு பகுதியில் புலி: தோட்ட தொழிலாளர்கள்; கிராம மக்கள் கிலி
அனுமாபுரம் குடியிருப்பு பகுதியில் புலி: தோட்ட தொழிலாளர்கள்; கிராம மக்கள் கிலி
ADDED : அக் 20, 2026 08:02 PM
கூடலுார்: அனுமாபுரம் பகுதியில் உலா வரும் புலியினால் மக்கள் அச்சமடைந்துள்ள நிலையில், வனத்துறையினர் கண்காணிப்பு பணியில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
கூடலுார் நடுவட்டம் அருகே உள்ள அனுமாபுரம் குடியிருப்பு ஒட்டிய பகுதியில் பகல் நேரங்களில் புலி ஒன்று உலா வருவதையும், ஊட்டி தேசிய நெடுஞ்சாலையை கடந்து செல்வதையும் அப்பகுதி மக்கள் அடிக்கடி பார்த்துள்ளனர். புலி மனிதர்களை தாக்கும் ஆபத்து உள்ளதால், தோட்ட தொழிலாளர்கள், கிராம மக்கள் அச்சமடைந்துள்ளனர்.
பொது மக்கள் கூறுகையில், ‘அனுமாபுரம் பகுதியில், சமீபகாலமாக பகலில் உலா வரும் புலி, அடிக்கடி தேசிய நெடுஞ்சாலை கடந்து செல்கிறது. நேரில் பார்த்த பலரும் அச்சமடைந்துள்ளனர். ஏற்கனவே, கடந்த ஏப்., மாதம் இப்பகுதியை சேர்ந்த பெண் ஒருவர் புலி தாக்கி உயிரிழந்துள்ளார். மக்களுக்கு ஆபத்து ஏற்படும் முன், அதனை வேறு பகுதிக்கு விரட்ட வேண்டும்,’’என்றனர்.
பைக்காரா வனச்சரகர் மஞ்சு ஹாசனி கூறுகையில்,‘‘இப்பகுதியில் தானியங்கி கேமராக்கள் வைத்து புலியின் நடமாட்டத்தை தொடர்ந்து கண்காணித்து வருவதுடன், புலி குறிப்பு மக்களிடமும் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தி வருகிறோம். இப்பகுதியில் உள்ள அணை பகுதிக்கு சுற்றுலாப் பயணிகள் செல்வதை தடுக்க சோதனை சாவடி அமைத்து கண்காணிப்பு பணி நடந்து வருகிறது,’’ என்றார்.