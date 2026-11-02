டி.என்.பி.எஸ். சி., தேர்வு 600 பேர் 'ஆப்சென்ட்'

ADDED : நவ 01, 2026 03:47 PM
ஊட்டி: நீலகிரி மாவட்டத்தில், டி.என்.பி.எஸ்.சி., குரூப் 2 மற்றும் குரூப் 2ஏ தேர்வு, எட்டு மையங்களில் இன்று (நவ.,1) நடந்த நிலையில், 600 பேர் 'ஆப்சென்ட்' ஆயினர்.
ஊட்டி பெத்தலகேம் மகளிர் மேல்நிலைப் பள்ளி மையத்தில், 300 பேர் தேர்வு எழுத உள்ள நிலையில், 223 பேர் தேர்வு எழுதிய நிலையில், 77 பேர் ஆப்சென்ட் ஆயினர். ரெக்ஸ் பள்ளியில், 300 பேரில், 213 பேர் தேர்வு எழுதினர். 87 பேர் தேர்வு எழுதவில்லை.
அரசு கலைக்கல்லூரியில், 375 பேரில், 257 பேர் மட்டும் தேர்வு எழுதினர். இதில், 118 பேர் தேர்வு எழுத வரவில்லை. குன்னூர் புனித அந்தோணியர் பள்ளியில், மொத்தம், 300 பேரில், 222 பேர் தேர்வு எழுதிய நிலையில், 78 பேர் எழுதவில்லை. செயின்ட் மேரீஸ் பெண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளி மையத்தில், 263 பேரில், 159 பேர் தேர்வு எழுதினர். 104 பேர் தேர்வு எழுதவில்லை.
கூடலூர் மார்னிங் ஸ்டார் பள்ளியில், 240 பேரில், 192 பேர் தேர்வு எழுதிய நிலையில், 48 பேர் தேர்வு எழுதவில்லை. பாத்திமா பெண்கள் மேல்நிலை பள்ளியில் 220 பேரில், 187 பேர் தேர்வு எழுதினர். 33 பேர் எழுதவில்லை. தோமஸ் பள்ளியில், 197 பேரில், 142 பேர் தேர்வு எழுதினர். 55 பேர் தேர்வு எழுதில்லை.
மாவட்டத்தில், மொத்தம், 2,195 பேரில், 1,595 பேர் தேர்வு எழுதினர். இதில், 600 பேர் ஆப்சென்ட் ஆயினர்.