‘சூட்டிங்’ மட்டத்தில் சுற்றுலா பயணியர் குதுாகலம்

UPDATED : நவ 10, 2026 05:30 PM
ADDED : நவ 10, 2026 05:24 PM
ஊட்டி: ஊட்டியில் இதமான காலநிலை நிலவுவதால், சுற்றுலா தலங்களில் சுற்றுலா பயணியர் வருகை அதிகரித்துள்ளது.
நீலகிரியில் வடகிழக்கு பருவ மழையின் எதிரொலியாக கடந்த இரண்டு வாரங்களுக்கு முன்பு பர்லியார் சாலையில் நிலச்சரிவு ஏற்பட்டது. பல இடங்களில் ஏற்பட்ட மண் சரிவால், இச்சாலையில் போக்குவரத்து தடைபட்டது. தேசிய நெடுஞ்சாலைத்துறை சார்பில் சீரமைப்பு பணிகள் முழு வீச்சில் பணிகள் நடந்து வருகிறது. மாற்று பாதையாக கோத்தகிரி, குஞ்சப்பனை வழியாக வாகனங்கள் சென்று வருகிறது. அவ்வப்போது பெய்த மழையால் சுற்றுலா பயணியர் வருகை அடியோடு குறைந்தது.
தீபாவளி தொடர் விடுமுறையிலும் சுற்றுலா பயணியர் வருகை எதிர்பார்த்த அளவில் வரவில்லை. கடந்த சில நாட்களாக மழை குறைந்து , வெயில் தென்பட்டதால் சுற்றலா பயணியர் வருகை அதிகரிக்க துவங்கி உள்ளது.
நேற்று, தாவரவியல் பூங்கா , ரோஜா பூங்கா , தொட்டபெட்டா காட்சி முனை , சூட்டிங் மட்டம், பைன் பாரஸ்ட் உள்ளிட்ட சுற்றுலா தலங்களில், கேரளா , கர்நாடகா சுற்றுலா பயணியர் வருகை வழக்கத்தை விட அதிகரித்து காணப்பட்டது. ஊட்டியில் வெயில் தென்படுவதால் இங்கு நிலவும் இதமான காலநிலையை சுற்றுலா பயணியர் ரசித்து செல்கின்றனர்.