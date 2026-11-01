மண் சாலையாக மாறும் தார் சாலை சுற்றுலா வாகன ஓட்டுனர்கள் அதிருப்தி
மண் சாலையாக மாறும் தார் சாலை சுற்றுலா வாகன ஓட்டுனர்கள் அதிருப்தி
UPDATED : அக் 30, 2026 05:59 PM
ADDED : அக் 30, 2026 05:54 PM
கூடலுார்: கூடலுார் அருகே, கோழிக்கோடு சாலையில் சேதமடைந்த பகுதிகளை மண்ணை கொட்டி தற்காலிகமாக சீரமைத்து வருவதால் ஓட்டுனர்கள் அதிருப்தி அடைந்தனர்.
தமிழக, கேரளா, கர்நாடக இணைக்கும், கூடலுார் கோழிக்கோடு சாலையில் நாடுகாணி பல இடங்கள் சேதமடைந்துள்ளன. சேதமடைந்த பகுதியை அவ்வப்போது மண்ணை கொட்டி தற்காலிகமாக சீரமைத்து வருகின்றனர்.
அதனை நிரந்தரமாக சீரமைக்க நடவடிக்கை இல்லாததால் ஓட்டுனர்கள், சுற்றுலா பயணிகள் வாகனங்களை இயக்க சிரமப்பட்டு வருகின்றனர். கடந்த வாரம் பெய்த மழையின் போது சாலையில் உள்ள குழிகளில் மழைநீர் தேங்கி சாலை மேலும் சேதமடைந்தது.
இரவில் அப்பகுதியை கடந்து செல்ல முயன்ற இருசக்கர வாகனங்கள் பல விபத்தில் சிக்கியது. தொடர்ந்து, சாலையில் காணப்பட்ட குழிகளில் மண்ணை கொட்டி தற்காலிக சீரமைப்பு பணி நடந்துள்ளது.
ஓட்டுனர் ஆனந்த் கூறுவையில்,‘‘மூன்று மாநிலத்தை இணைக்கும் இச்சாலை பல இடங்களில் சேதமடைந்துள்ளது. அதிகாரிகள் அதற்கான நடவடிக்கை எடுக்காமல், குழிகளில் மண்ணை கொட்டி தார் சாலையை மாற்றி வருகின்றனர். இதனால், சாலை சில வாரங்களில் மீண்டும் சேதமடைந்து வாகனங்கள் இயக்க சிரமம் ஏற்படுகிறது. இதனை தரமாக சீரமைக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்,’’ என்றார்.