கோடநாடு காட்சி முனையில் 'பைனாகுலர்' பழுது: சுற்றுலா பயணிகள் ஏமாற்றம்
கோடநாடு காட்சி முனையில் 'பைனாகுலர்' பழுது: சுற்றுலா பயணிகள் ஏமாற்றம்
UPDATED : நவ 04, 2026 04:59 PM
ADDED : நவ 04, 2026 04:55 PM
கோத்தகிரி:
கோத்தகிரி கோடநாடு காட்சி முடியில் 'பைனாகுலர்' பழுதாகி உள்ளதால், சுற்றுலா பயணிகள் ஏமாற்றம் அடைந்துள்ளனர்.
நீலகிரி மாவட்டத்தின் முக்கிய சுற்றுலா மையங்களில் கோடநாடு காட்சி முனை முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது. வனத்துறை கட்டுப்பாட்டில் உள்ள இந்த காட்சி முனை, கோத்தகிரியில் இருந்து, 18 கி.மீ., தொலைவில் அமைந்துள்ளது.
ஊட்டிக்கு வருகை தரும் சுற்றுலா பயணிகள், முக்கிய மையங்களை கண்டுக்களித்து விட்டு கடைசியாக, கோடாடு காட்சி முனைக்கு வந்து செல்வது வழக்கமாக உள்ளது. கோடை விழா நாட்கள் உட்பட, வார விடுமுறை நாட்களில் பார்வையாளர்களின் கூட்டம் இருந்து வருகிறது.
இந்த காட்சி முனையில் இருந்து, தெங்குமரஹாடா கிராமம், வளைந்து நெளிந்து ஓடும் மாயாறு, மேடநாடு காட்சிமுனை, பாதுகாக்கப்பட்ட வனப்பகுதி, திப்பு சுல்தான் கோட்டை மற்றும் பவானிசாகர் அணை ஆகிய இயற்கை காட்சிகளை கண்முன்னே காண்பதற்காக, காட்சி முனை கோபுரத்தில் பைனாகுலர் அமைக்கப்பட்டுளது.
ஆரம்ப காலத்தில் சிறப்பாக செயல்பட்ட பைனாகுலர் நாளடைவில் பழுதாதி, தற்போது பயன்படுத்த முடியாமல் காட்சி பொருளாக வெறுமனே விடப்பட்டுள்ளது. இதனால், சுற்றுலா பயணிகள் இயற்கை காட்சிகளை காண முடியாமல் ஏமாற்றத்துடன், திரும்பி செல்ல வேண்டிய சூழ்நிலை ஏற்படுகிறது.
எனவே, சுற்றுலா பயணிகள் நலன் கருதி, எதிர்காலத்தில் பயணியரின் வருகையை அதிகரிக்க செய்ய ஏதுவாக, புதிய பைனாகுலர் ஒன்று அமைக்க வேண்டும்.