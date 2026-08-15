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முதுமலையில் நடந்த பழங்குடினர் விழாவில் சுற்றுலா பயணிகள் பங்கேற்பு

முதுமலையில் நடந்த பழங்குடினர் விழாவில் சுற்றுலா பயணிகள் பங்கேற்பு

ADDED : ஆக 12, 2026 05:11 PM

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ADDED : ஆக 12, 2026 05:11 PM

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கூடலுார்: முதுமலை, தெப்பக்காடு யானைகள் முகாமில் பழங்குடியினரின் பாரம்பரிய இசை மற்றும் நடன நிகழ்ச்சிகளை சுற்றுலா பயணிகள் ரசித்தனர்.

முதுமலை புலிகள் காப்பகம், தெப்பக்காடு யானைகள் முகாம், ஆடிட்டோரியத்தில் முதுமலை வனத்துறை மற்றும் ‘சேவாலயா நீலகிரி’ அறக்கட்டளை சார்பில் பழங்குடியினர் தின விழா நடந்தது. சேவாலயா மருத்துவமனை டாக்டர் புருஷோத்தமன் வரவேற்றார். விழாவுக்கு, முதுமலை துணை இயக்குனர் (பொ., ) வித்யா தார் தலைமை வகித்து, வன பாதுகாப்பில் பழங்குடியினர் அர்ப்பணிப்பு குறித்து விளக்கினார்.

தொடர்ந்து சேவாலயா அறக்கட்டளை சார்பில், 5 பழங்குடியினருக்கு தையல் இயந்திரமும், 150 பேருக்கு போர்வைகள் வழங்கினர். விழாவில், அறக்கட்டளை ஒருங்கிணைப்பாளர் பிரியதர்ஷினி, வனச்சரகர்கள் ராமர், சிவக்குமார், பாஸ்கர் மற்றும் பழங்குடியினர் பங்கேற்றனர்.

தொடர்ந்து, யானைகள் முகாமில் பழங்குடியினர் பாரம்பரிய இசை மற்றும் நடன நிகழ்ச்சி நடந்தது. இதில் பழங்குடியினர் பெண்கள், ஆண்கள் சிறுவர், சிறுமியர் பங்கேற்று பாரம்பரிய நடனமாடி அசத்தினர். பழங்குடியினர் நடனத்தை சுற்றுலா பயணிகள் வியந்து ரசித்தனர்.

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