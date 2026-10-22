ஆயுத பூஜை தொடர் விடுமுறையால் திரண்ட சுற்றுலா பயணியர்: நெரிசலால் போக்குவரத்தில் மாற்றம்
ஆயுத பூஜை தொடர் விடுமுறையால் திரண்ட சுற்றுலா பயணியர்: நெரிசலால் போக்குவரத்தில் மாற்றம்
UPDATED : அக் 18, 2026 05:21 PM
ADDED : அக் 18, 2026 05:17 PM
ஊட்டி: ஆயுத பூஜை தொடர் விடுமுறையையொட்டி நீலகிரிக்கு சுற்றுலாப் பயணிகள் வருகை அதிகரித்துள்ளது.
இரண்டாவது சீசன் தொடங்கி சில நாட்கள் ஆகியிருந்தாலும் சுற்றுலா பயணிகள் எண்ணிக்கை பெரிய அளவில் வரவில்லை. இந்த நிலையில் தொடர் விடுமுறையால் தற்போது அரசு தாவரவியல் பூங்காவுக்கு சுற்றுலா பயணிகள் வருகை அதிகரித்து உள்ளது.
அவ்வப்போது மழை பெய்து வந்தாலும் அதை பொருட்படுத்தாமல் வெம்மை ஆடை அணிந்து குடைகளுடன், சுற்றுலா பயணிகள் பூங்காவை வலம் வருகின்றனர்.
மலர் மாடங்களில் அடுக்கி வைக்கப்பட்டுள்ள பூக்களை கண்டு ரசிக்கின்றனர். மேலும் செல்பி புகைப்படம் எடுத்து சமூக வலைதளங்களில் பதிவிடுகின்றனர்.
இதேபோல் ஆயுத பூஜை விடுமுறைக்காக இயக்கப்பட்ட சிறப்பு மலை ரயிலிலும் சுற்றுலா பயணிகள் ஆர்வமுடன் பயணம் செய்து இயற்கை காட்சிகளை கண்டு ரசித்தனர். ஊட்டி படகு இல்லத்தில் சுற்றுலா பயணிகள் நீண்ட வரிசையில் காத்திருந்து படகு சவாரி செய்து மகிழ்ந்தனர். மேலும், ரோஜா பூங்கா, பைக்காரா, குன்னூர் சிம்ஸ் பூங்கா உள்ளிட்ட சுற்றுலா தலங்களிலும் சுற்றுலா பயணிகள் கூட்டம் அதிகமாக இருந்தது. நீண்ட நாட்களுக்குப் பிறகு மீண்டும் நீலகிரி சுற்றுலா பயணிகள் வருகையால் களைகட்டி உள்ளது.
போக்குவரத்து மாற்றம்
இதற்கிடையே சுற்றுலா பயணிகள் வருகை அதிகரிப்பு காரணமாக ஊட்டி- கூடலூர் சாலை உட்பட முக்கிய சாலைகளில் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டு வாகனங்கள் நீண்ட தூரத்துக்கு அணிவகுத்து நின்றன. ஊர்ந்து செல்ல வேண்டி இருந்ததால் போலீசார் சில இடங்களுக்கு சென்று போக்குவரத்து நெரிசலை சரி செய்தனர். ஊட்டியில் இருந்து சமவெளி பகுதிகளுக்கு செல்லக்கூடிய அனைத்து வாகனங்களையும் கோத்தகிரி வழியாக செல்ல அறிவுறுத்தப்பட்டு உள்ளது. மேட்டுப்பாளையம், கோவை, திருப்பூர் போன்ற மாவட்டங்களில் இருந்து ஊட்டி வரும் வாகனங்கள் குன்னூர் மலைப்பாதை வழியாக ஒருவழிப் பாதையில்செல்ல அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. ஊட்டி சேரிங்கிராஸ் மையப்பகுதியில் இருந்து சமவெளி பகுதிகளுக்கு செல்லக்கூடிய வாகனங்களை கோத்தகிரி வழியாக செல்ல போக்குவரத்து போலீசார் அறிவுறுத்தி அந்த வாகனங்களை கோத்தகிரி வழியாக அனுமதித்து வருகின்றனர். தொடர் விடுமுறை முடியும் வரை ஒரு வழி பாதை மாற்றம் அமலில் இருக்கும் என, போலீசார் தெரிவித்தனர்.