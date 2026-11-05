பர்லியாரில் தொடரும் போக்குவரத்து தடை: தொங்கும் பாறைகளை அகற்றும் பணி தீவிரம்
பர்லியாரில் தொடரும் போக்குவரத்து தடை: தொங்கும் பாறைகளை அகற்றும் பணி தீவிரம்
UPDATED : நவ 04, 2026 10:32 AM
ADDED : நவ 04, 2026 10:30 AM
குன்னுார்: குன்னுார் பர்லியார் அருகே அந்தரத்தில் உள்ள பாறைகளை அகற்றும் வகையில், பொக்லைன் இயந்திரத்தை உயரமான பகுதிக்கு கொண்டு செல்ல ஏதுவாக, மண் அகற்றும் பணிகள் நடந்து வருகிறது.
குன்னுார் -மேட்டுப்பாளையம் மலைப்பாதையில் உள்ள பர்லியாரில் பெய்த அதிதீவிர கனமழையால் நிலச்சரிவு ஏற்பட்டு, அகற்றும் பணிகள் முதற்கட்டமாக நிறைவு பெற்றது.
‘மேட்டுப்பாளையம் வனத்துறையினர் பாறைகளை அகற்ற எதிர்ப்பு தெரிவித்ததால் பணிகள் தாமதமானது,’ என, அப்பகுதி மக்கள் குற்றம் சாட்டினர்.
இந்நிலையில், மத்திய நெடுஞ்சாலைத் துறை மண்டல அதிகாரி ஸ்ரீதர் உள்ளிட்ட அதிகாரிகள் நேற்று முன்தினம் நேரில் ஆய்வு செய்த போது, ‘பாறைகள் அந்தரத்தில் தொங்கியபடி ஆபத்தான நிலையில் உள்ளதால் அவற்றை கட்டாயம் அகற்ற வேண்டும்,’என, உத்தரவிட்டார். இதனால், பாதுகாப்பு கருதி, ‘இப் பாதையில் போக்குவரத்து தடை தொடர்ந்து நீடிக்கும்,’ என, அறி விக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்நிலையில், மண்சரிவை சரிசெய்து அந்தரத்தில் தொங்கும் பாறைகளை அப்புறப்படுத்துவதற்காக, நேற்று பொக்லைன் இயந்திரங்களை, பாறைகள் தொங்கும் அபாயகரமான பகுதிக்கு கொண்டு செல்லும் வகையில், மண் அகற்றப்பட்டு பாதை அமைக்கப்படுகிறது.
வல்லுனர்களின் ஆலோசனையின் கீழ் முழுமையான சீரமைப்பு பணிகள் தீவிரப்படுத்தப் பட்டுள்ளன.