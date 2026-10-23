வெளியூர் வாகனங்களால் போக்குவரத்து நெரிசல்: காலை நேரத்தில் உள்ளூர் ஓட்டுனர்கள் அவதி
வெளியூர் வாகனங்களால் போக்குவரத்து நெரிசல்: காலை நேரத்தில் உள்ளூர் ஓட்டுனர்கள் அவதி
UPDATED : செப் 28, 2026 05:37 PM
ADDED : செப் 28, 2026 04:51 PM
கூடலுார்: கூடலுார் தொரப்பள்ளி, மைசூரு தேசிய நெடுஞ்சாலையில், இரவில் வாகனங்கள் வரைமுறை இன்றி நிறுத்தப்படுவதால், உள்ளூர் ஓட்டுநர்கள் அதிருப்தி அடைந்தனர்.
கர்நாடக மாநிலம், பந்திப்பூர் புலிகள் காப்பகம், முதுமலை புலிகள் காப்பகத்தில் உள்ள விலங்குகள் பாதுகாப்பை கருத்தில் கொண்டு இரவு, 9:00 முதல் காலை 6:00 மணி வரை நேர வாகன போக்குவரத்துக்கு தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.
அதில், முதுமலை புலிகள் காப்பகம் தொரப்பள்ளி வனசோதனை வழியாக இரவு, 8:30 மணி முதல் காலை, 6:00 மணி வரை போக்குவரத்துக்கு தடைவிதிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதனால், நீலகிரி மற்றும் கேரளாவில் இருந்து இரவு, 8:30 மணிக்கு மேல் கர்நாடக செல்லும் வாகனங்கள் தொரப்பள்ளியில் நிறுத்தப்படுகிறது. தமிழகம், கர்நாடகா, கேரளா அரசு பஸ்கள் தலா, 2 மட்டும் இயக்க அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது.
இந்நிலையில், கர்நாடக செல்லும் வாகனங்கள் இரவில் தொரப்பள்ளி பகுதியில் வரைமுறை இன்றி நிறுத்தாததால், அவசர தேவைக்கு கூட உள்ளூர் வாகனங்கள் இயக்க சிரமம் ஏற்படுகிது. காலை நேரத்தில் போக்குவரத்து துவங்கிய பின், போக்குவரத்து நெரிசலும் ஏற்படுகிறது. இதனால், ஒட்டுனர்கள்அதிருப்தி அடைந்துள்ளனர்.
உள்ளூர் ஓட்டுனர் நாராயணன் கூறுகையில், ''முதுமலையில் இரவு நேர போக்குவரத்துக்கு தடை விதித்ததால், சிலர் வாகனங்களை வரைமுறையின்றி தொரப்பள்ளியில் நிறுத்தி விடுகின்றனர். இதனால், ஏற்படும் போக்குவரத்து நெரிசலால் உள்ளூர் மக்கள் காலை நேரங்களில் அவசர தேவைக்கு கூட வாகனங்கள் இயக்க சிரமம் ஏற்படுகிறது. எனவே,வாகனங்கள் நிறுத்துவதை முறைப்படுத்த போலீசார் நடவடிக்கை வேண்டும்,'' என்றார்.