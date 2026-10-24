ரயில் விபத்து மீட்பு பணி ஒத்திகை: சொரனுார் ஸ்டேஷனில் தத்ரூபம்
ரயில் விபத்து மீட்பு பணி ஒத்திகை: சொரனுார் ஸ்டேஷனில் தத்ரூபம்
ADDED : அக் 16, 2026 07:54 PM
பாலக்காடு: ரயில் விபத்து ஏற்படும் காலங்களில், மீட்பு பணிகளை துரிதப்படுத்துவது மற்றும் பல்வேறு அரசு துறைகளின் ஒருங்கிணைப்பை பலப்படுத்துவது தொடர்பான, கூட்டு பேரிடர் மேலாண்மை ஒத்திகை நேற்று முன்தினம் சொரனூர் ரயில்வே ஸ்டேஷனில் நடந்தது.
தெற்கு ரயில்வேயின் பாலக்காடு கோட்டம் மற்றும் அரக்கோணம் தேசிய பேரிடர் மீட்பு படையின் 4-வது பட்டாலியன் இணைந்து, பேரிடர் மேலாண்மை ஒத்திகையை நடத்தின.
நேற்று முன்தினம் காலை 9:05 மணிக்கு, சொரனூர் சந்திப்பில் ரயில் எண் 06650 விபத்துக்குள்ளானதாக மாதிரி அவசர தகவல் உருவாக்கப்பட்டது. நான்காவது பெட்டி தடம் புரண்டு கவிழ்ந்ததாகவும், 5-வது பெட்டி அதன் மீது ஏறி தீப்பிடித்ததாகவும் மாதிரி சூழல் அமைக்கப்பட்டது.
உடனடியாக பாலக்காடு கோட்ட அலுவலகம் மற்றும் சொரனூர் ரயில் நிலையத்தில் அவசரக்கால எச்சரிக்கை சைரன்கள் ஒலிக்கப்பட்டன.
தகவலறிந்த சில நிமிடங்களிலேயே, தானியங்கி விபத்து நிவாரண ரயில், பேரிடர் மீட்பு படையினர், கேரள தீயணைப்பு படையினர், போலீசார், ஆம்புலன்ஸ் உள்ளிட்ட அவசரகால மீட்பு குழுக்கள் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்தன.
தீயணைப்புத் துறையினர் விரைந்து செயல்பட்டு தீயை கட்டுப்படுத்தினர். பெட்டிகளுக்குள் சிக்கிய பயணியரை மீட்கும் நோக்கில், பேரிடர் மீட்பு படையினர் மற்றும் ரயில்வே தொழில்நுட்ப பிரிவினர் அதிநவீன கருவிகள் வாயிலாக பெட்டிகளை உடைத்து மீட்பு பணியில் ஈடுபட்டனர். காயமடைந்தவர்களுக்கு ரயில்வே மற்றும் மாநில சுகாதாரத் துறை மருத்துவர்கள் சம்பவ இடத்திலேயே முதலுதவி சிகிச்சை அளித்தனர்.
இந்த ஒத்திகையில் ரயில்வே பாதுகாப்பு படை, போலீசார், சிவில் டிபென்ஸ், வருவாய்த்துறை, தடயவியல் பிரிவு, வெடிகுண்டு மற்றும் மோப்ப நாய் படைகள், சேவா பாரதி அமைப்பினர் மற்றும் சொரனூர் எஸ்.என். கல்லூரி மாணவர்கள் பங்கேற்றனர்.