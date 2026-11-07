பயணியர் கூட்டம்: பசுமையை கண்டுக்களித்து குதுாகலம்

UPDATED : நவ 06, 2026 07:31 PM
ADDED : நவ 06, 2026 05:17 PM
ஊட்டி:
ஊட்டியில் வார விடுமுறை மற்றும் தீபாவளி பண்டிகையை ஒட்டி சுற்றுலா பயணியர் கூட்டம் அதிகரித்து காணப்பட்டது.
ஊட்டிக்கு, வார இறுதி நாட்கள் மற்றும் விடுமுறை நாட்களில் கணிசமான எண்ணிக்கையில், சுற்றுலா பயணிகளின் வருவது வழக்கம். மாவட்டத்தில், நேற்று (நவ.,5) மழை பெய்த நிலையில், இன்று (நவ.,6) வானம் தெளிவாக காணப்பட்டது. பகல் மற்றும் மாலை நேரத்தில் இதமான காலநிலை நிலவியது.
வார விடுமுறை என்பதாலும், தீபாவளி பண்டிகையாலும், கர்நாடகா, கேரளா மாநிலங்கள் உட்பட, சமவெளி பகுதியில் இருந்து, ஏராளமான சுற்றுலா பயணிகள் வருகை தந்தனர்.
மழை காரணமாக, புல்வெளிகள் பசுமைக்கு திரும்பியுள்ள நிலையில், ஊட்டி அரசு தாவரவியல் பூங்கா உள்ளிட்ட பிற சுற்றுலா மையங்களில் பார்வையாளர்கள் கூட்டம் அதிகரித்து காணப்பட்டது. இதமான காலநிலையில் இயற்கை காட்சிகளை கண்டு களித்து சுற்றுலா பயணிகள் குதூகலம் அடைந்தனர்.