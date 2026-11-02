முப்படைகளின் 'கிராஸ் கன்ட்ரி' போட்டி: கப்பற்படை அணி சாம்பியன்
முப்படைகளின் 'கிராஸ் கன்ட்ரி' போட்டி: கப்பற்படை அணி சாம்பியன்
ADDED : நவ 01, 2026 06:08 PM
குன்னூர்: வெலிங்டன் எம்.ஆர்.சி.,யில் முப்படைகள் மோதிய 'கிராஸ் கன்ட்ரி' போட்டியில் கடற்படை சாம்பியன் சிப் வென்றது.
குன்னூர் வெலிங்டன் மெட்ராஸ் ரெஜிமென்டல் சென்டர் தங்கராஜ் மைதானத்தில், முப்படைகளுக்கான 57-வது 'இன்டர் சர்வீசஸ் கிராஸ் கன்ட்ரி சாம்பியன்ஷிப் -2026' போட்டி இன்று (நவ.,1) நடந்தது.
ராணுவத்தின் 'ஆர்மி ரெட்', 'ஆர்மி கிரீன்' அணி, கடற்படை, விமானபடைகளை சேர்ந்த முன்னணி வீரர்கள் பங்கேற்றனர். எம்.ஆர்.சி. துணை கமாண்டன்ட் கர்னல் பிரதீப் குமார் கொடியசைத்து துவக்கி வைத்தார்.
கடற்படைவீரர் ககன் சிங், 31 நிமிடம் 31.44 வினாடிகளில் பந்தய தூரத்தை கடந்து முதலிடம் பிடித்து அசத்தினார். பிரகாஷ் தேஷ்முக் 31 நிமிடம் 31.91 வினாடிகளில் கடந்து இரண்டாம் இடத்தையும், ராணுவ வீரர் உத்தம்சந்த் 31 நிமிடம் 37.30 வினாடிகளில் கடந்து மூன்றாம் இடத்தையும் பிடித்தனர்.
முதல், 10 இடங்களைப் பிடித்து சாதனை படைத்த வீரர்கள், 61-வது தேசிய கிராஸ் கன்ட்ரி போட்டிக்கு தேர்வாகினர்.
கடற்படை அணி முதலிடம்
கடற்படை அணி முதலிடத்தை பிடித்து சாம்பியன் பட்டத்தை வென்றது. ராணுவ அணி இரண்டாம் இடத்தை பெற்றது. லெப்.கர்னல் தாரா சிங், லெப். கர்னல் சதீஷ் படேல், கமாண்டர் ராகுல் ஜோதி, விங் கமாண்டர் தீபக் சர்மா அடங்கிய நடுவர் தேர்வுக் குழுவினர், போட்டி அதிகாரிகள் மற்றும் பயிற்சியாளர்களுக்கு நினைவு பரிசுகளும் வழங்கப்பட்டன.
போட்டியை சிறப்பாக நடத்தியதற்காக சர்வீசஸ் ஸ்போர்ட்ஸ் கன்ட்ரோல் போர்டு (சார்பில் மெட்ராஸ் ரெஜிமென்டல் சென்டருக்கு சிறப்பு நினைவு பரிசு வழங்கப்பட்டது.
கடற்படை அணிக்கு சாம்பியன் கோப்பையை கர்னல் பிரதீப் குமார் வழங்கினர்.