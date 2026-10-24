தகர ஷெட்களில் வசிக்கும் பழங்குடியினர் தவிப்பு! வீடு கட்டும் திட்டம் அஸ்திவாரத்துடன் முடக்கம்
தகர ஷெட்களில் வசிக்கும் பழங்குடியினர் தவிப்பு! வீடு கட்டும் திட்டம் அஸ்திவாரத்துடன் முடக்கம்
ADDED : அக் 16, 2026 06:03 PM
குன்னுார்: நீலகிரி மாவட்டத்தில் பழங்குடியின மக்களுக்கு, 200 புதிய வீடுகள் கட்டி தரும் திட்ட பணிகள் முடங்கி உள்ளதால், ஏழை மக்கள் தகர ஷெட்டுகளில் வசிக்கும் அவலம் ஏற்பட்டுள்ளது.
குன்னுார் தாலுகாவிற்கு உட்பட்ட செங்கல்புதுார், நெடுகல்கொம்பை, பம்பல கொம்பை, வீராள கொம்பை உள்ளிட்ட பல்வேறு கிராமங்களில் வசிக்கும் பழங்குடியின மக்களுக்காக, மத்திய அரசின் நிதி பங்களிப்புடன், 200 புதிய வீடுகள் கட்ட நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டது. தமிழ்நாடு ஆதிதிராவிடர் வீட்டு வசதி மற்றும் மேம்பாட்டு கழகம் (தாட்கோ) வசம் ஒப்படைக்கப்பட்டது. இப்பணிகள் கடந்த மார்ச் மாதம் தி.மு.க., ஆட்சியின் போது தி.மு.க.,வை சேர்ந்த காண்ட்ராக்டரால் டெண்டர் எடுத்து தொடர்ந்து சப்- காண்ட்ராக்ட் வாயிலாக மாவட்டத்தின் பல்வேறு கிராமங்களிலும் பணிகள் துவங்கின.
அஸ்திவாரத்துடன் நின்ற பணி
புதிய வீடுகள் கட்டுவதற்காக, இப்பகுதியில் பழங்குடியின மக்கள் தலைமுறையாக வசித்து வந்த பழைய வீடுகள் முழுமையாக இடிக்கப்பட்டன. புதிய வீடுகளுக்காக அடித்தளம் அமைக்க ஆழமான குழிகள் தோண்டப்பட்டன. ஆனால், தேர்தல் நேரத்தில் பணிகள் கிடப்பில் போடப்பட்டு முடங்கின. தோண்டப்பட்ட ஆழமான அஸ்திவார குழிகளில் மழைநீர் குளம்போல் தேங்கி நிற்கிறது. அண்மையில் இந்த குழியில் இரு குழந்தைகள் தவறி விழுந்து, உடனடியாக மீட்கப்பட்டுள்ளன.
மாவட்ட கலெக்டர், தாட்கோ இயக்குநர் வரை முறையிட்டும் எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை. வீடுகளை இழந்த மக்கள் மழையிலும், குளிரிலும் மாற்று வீடுகளில் தங்கி சிரமத்திற்கு ஆளாகின்றனர். தகர ஷெட்டுகளில் வசிக்கும் மக்கள் கடுங்குளிரிலும், பனியிலும் போதிய பாதுகாப்பின்றி நடுங்கி வாழும் அவல நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. குறிப்பாக, முதியோரும் குழந்தைகளும் கடுமையாக பாதிக்கப்படுகின்றனர். போதிய இடவசதி இல்லாததால் பள்ளி மாணவ, மாணவிகள் படிக்க சிரமப்படுகின்றனர்.
விரைவில் துவக்க திட்டம்
‘தாட்கோ’ திட்ட மேலாண்மை பிரிவு, கோவை கோட்ட உதவி இயக்குனர் கணேஷ் சக்தி கூறுகையில், ‘‘நீலகிரி மாவட்டத்தில் நெல்லியாளம், தேவர்சோலா, கூடலுார், அதிகரட்டி உள்ளிட்ட பகுதிகளில் வீடுகள் அமைக்கும் பணிகள் நடந்து வருகின்றன. மலை பகுதிகளில் கட்டுமான பொருட்களை கொண்டு செல்வதற்கு போதுமான வழிகள் இல்லாததே பணிகளில் தாமதம் ஏற்பட்டது. உலிக்கல் செங்கல்புதுார் பகுதியில் திட்டமிடப்பட்ட வீடுகளில் சில சந்தேகங்கள் மற்றும் திருத்தங்கள் சரிசெய்யப்பட்டு, மாற்று ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன. வரும் திங்கட்கிழமை முதல் பணியாளர்கள் வரவழைக்கப்பட்டு பணிகள் மீண்டும் துவங்கும்,’’ என்றார்.