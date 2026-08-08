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﻿ தோட்டங்களில் விளைந்துள்ள காளான்கள் உணவுக்காக சேகரிப்பதில் பழங்குடியினர் ஆர்வம்

﻿ தோட்டங்களில் விளைந்துள்ள காளான்கள் உணவுக்காக சேகரிப்பதில் பழங்குடியினர் ஆர்வம்

ADDED : ஆக 08, 2026 03:29 AM

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ADDED : ஆக 08, 2026 03:29 AM

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பந்தலுார்: பந்தலுார் பகுதியில் மழை காலத்தில் பழங்குடியினர் உணவாக பயன்படுத்தும் காளான்கள் அதிகளவில் விளைந்துள்ளன.

பந்தலுார் வனப்பகுதிகள் மற்றும் தோட்டங்களில் இயற்கையாக விளையும் காளான்களில் உண்ணக்கூடிய காளான்கள் மற்றும் விஷத்தன்மை கொண்ட காளான்கள் உள்ளன.

அதில், 'மரக்கட்டைகள் மற்றும் மட்கிய மரங்களில் மீது விசிறி வடிவில் கூட்டமாக வளரும் சிப்பி காளான்; காடுகளில் உள்ள மட்கிய இலை, தழைகள் மற்றும் ஈரப்பதமான தரைப்பகுதியில் வளரும் வைக்கோல் காளான்; நிழற்பங்கான மற்றும் குளிர்ச்சியான வனப்பகுதிகளில் மண்ணுக்கு அடியில் இருந்து முளைக்கும் அமிழ்த்தி காளான்; வெப்ப மண்டல காடுகளில் மட்கிய கரிம பொருட்கள் நிறைந்த இடங்களில் வெண்மை நிறத்தில் தடிமனாக வளரும் பால் காளான்,' ஆகியவை பழங்குடியினர் உட்பட அனைவரும் உணவகாக பயன்படுத்தி வருகின்றனர்.

இந்நிலையில், பந்தலுார் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் மழை தொடர்வதால், 'அமிழ்த்தி' வகை காளான்கள் அதிக விளைந்துள்ளன. இவற்றை பறிப்பதற்காக அதிகாலை மற்றும் மாலை நேரங்களில் மக்கள் ஆர்வம் காட்டுகின்றனர்.

அதிலும் குறிப்பாக பழங்குடியின மக்கள் இவற்றை பறித்து சமைத்து விரும்பி உட்கொள்கின்றனர்.

சமூக ஆர்வலர் நவ்ஷாத் கூறுகையில், ''மழை காலம் தொடங்கினாலே இப்பகுதியில் உணவு வகை காளான்கள் அதிக அளவில் வளரும். இப்பகுதியில் தென்படும் நாம் உட்கொள்ள கூடிய காளான்களை மட்டும் பறித்து, கேட்கும் மக்களுக்கு இலவசமாக கொடுத்து வருகிறேன். இதனை அவர்கள் விரும்பி உட்கொள்கின்றனர்,'' என்றார்.

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