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பந்தலுாரில் கல்லறை திருநாள் முன்னோர்களுக்கு அஞ்சலி
பந்தலுாரில் கல்லறை திருநாள் முன்னோர்களுக்கு அஞ்சலி
UPDATED : நவ 04, 2026 10:32 AM
ADDED : நவ 04, 2026 10:30 AM
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பந்தலுார்: பந்தலுாரில் கல்லறை திருநாளை முன்னிட்டு, முன்னோர்களுக்கு அஞ்சலி செலுத்தும் நிகழ்ச்சி நடந்தது.
பந்தலுார் புனித சவேரி யார் தேவாலயத்தில் நேற்று முன்தினம் மாலை பாதர் செபஸ்டியான் தலைமையில் சிறப்பு ஆராதனை நடந்தது. தொடர்ந்து இரவு, 7:00 மணிக்கு கல்லறைகளை சுத்தம் செய்த மக்கள், பூக்களால் அலங்கரித்து மெழுகுவர்த்தி ஏந்தி பிரார்த்தனை செய்தனர். அதில், உயிரிழந்த தங்கள் முன்னோர்களின் கல்லறைகளுக்கு முன்பாக நின்று,‘லிபே ராமே’என்ற பாடலைப் பாடி, கல்லறைகளில் புனித நீரால் ஆசிர்வதித்தனர். தேவாலய பங்கு மக்கள் மற்றும் நிர்வாகிகள் பங்கேற்றனர்.