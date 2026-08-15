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குப்பை கொட்ட இடமில்லாமல் அணி வகுத்த லாரிகள் மன உளைச்சலில் துாய்மை பணியாளர்கள்

குப்பை கொட்ட இடமில்லாமல் அணி வகுத்த லாரிகள் மன உளைச்சலில் துாய்மை பணியாளர்கள்

ADDED : ஆக 13, 2026 06:11 PM

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ADDED : ஆக 13, 2026 06:11 PM

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ஊட்டி: ஊட்டி நகராட்சியின் குப்பை கொட்டும் தளத்தில், மலை போல் குவிந்த கழிவுகளை அகற்றாததால், துாய்மை தொழிலாளர்கள் பாதிக்கப்பட்டு வருகின்றனர்.

ஊட்டி நகராட்சியில் உள்ள, 36 வார்டுகளிலும் நகராட்சி வாயிலாக குப்பைகள் சேகரிக்கப்பட்டு வருகிறது. இங்கு சேகரிக்கப்படும் குப்பை நாள்தோறும் நகராட்சி பணியாளர்களை கொண்டு அகற்றும் பணி நடந்து வருகிறது.

நகரில் நாள்தோறும் சேகரிக்கப்படும் குப்பை கழிவுகள் வாகனங்களில் எடுத்துச் சென்று திட்டுக்கல் பகுதியில் இயங்கி வரும் திடக்கழிவு மேலாண்மை குப்பை கொட்டும் இடத்தில் கொட்டப்பட்டு வருகிறது.

அங்கு குப்பைகள் தரம் பிரிக்கும் திடக்கழிவு மேலாண்மை மையத்தில் பிளாஸ்டிக் கழிவுகள் பிரிக்கப்பட்டு சிமென்ட் தொழிற் சாலைகளுக்கு அனுப்பப்பட்டன. மட்கும் குப்பை உரமாக மாற்றப்பட்டு விவசாயிகளுக்கு வழங்கப்படுகிறது.

இந்நிலையில், கடந்த சில மாதங்களுக்கு முன்பு தீ விபத்து ஏற்பட்டு எரிந்து சேதமானது.

இதனால், ஊதிய இடம் இல்லாமல் குப்பைகள் தேங்கி உள்ளதால் மட்கும், மட்காத குப்பையாக தரம் பிரிக்க முடியாமல் நகராட்சி ஊழியர்கள் மற்றும் ஒப்பந்த பணியாளர்கள் திணறி வருகின்றனர்.

இந்நிலையில், நேற்று, 10க்கும் மேற்பட்ட லாரிகளில் கொண்டு செல்லப்பட்ட குப்பைகள் கொட்ட இடம் வசதியில்லாமல் லாரிகள் பல மணி நேரம் நின்றது. நகராட்சி அதிகாரிகள் ஆய்வு மேற்கொண்டு குப்பைகளை சரி செய்ய நடவடிக்கை எடுத்தனர்.

நகராட்சி கமிஷனர் பார்த்தசாரதி கூறுகையில்,‘‘சமீபத்தில் ஏற்பட்ட தீ விபத்தில் மட்காத குப்பை இயந்திரம் சேதமானது. பிளாஸ்டிக் கழிவுகள் பிரிக்கப்பட்டு சிமென்ட் தொழிற்சாலைகளுக்கு அனுப்ப முடியவில்லை. குப்பைகள் தேங்கும் நிலை ஏற்பட்டது. சேதமான இயந்திரம் பழுது பார்க்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருவதால் விரைவில் சீராகிவிடும். தற்போது தேங்கியுள்ள உள்ள குப்பைகள் ஹிட்டாச்சி உதவியுடன் சரி செய்யும் பணிகள் நடந்து வருகிறது,’’ என்றார்.

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