நான்கு ஆண்டுகளில் ‘காசநோயற்ற கேரளம்’ இலக்கு! கேரள சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் உறுதி
நான்கு ஆண்டுகளில் ‘காசநோயற்ற கேரளம்’ இலக்கு! கேரள சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் உறுதி
UPDATED : அக் 09, 2026 05:56 PM
ADDED : அக் 09, 2026 05:54 PM
பாலக்காடு: ‘நான்கு ஆண்டுகளுக்குள் ‘காசநோயற்ற கேரளம்’ என்ற இலக்கை அடைவதற்கு அனைவரும் இடைவிடாது உழைக்க வேண்டும்,’என, சுகாதார துறை அமைச்சர் தெரிவித்தார்.
மத்திய சுகாதார துறை அமைச்சகத்தின் ‘டிபி முக்த் பாரத் அபியான்’ திட்டத்தின் கீழ் உருவாக்கப்பட்ட ‘ஜாய்ன்ட் ஸ்குவாட் பார் ஹெல்த்’ பிரசாரத்தின் மாநில அளவிலான தொடக்க விழா, பாலக்காடு மாவட்ட அரசு மருத்துவமனையில் நடந்தது. இத்திட்டத்தை துவக்கி வைத்து, சுகாதார துறை அமைச்சர் முரளிதரன் பேசியதாவது:
நான்கு ஆண்டுகளுக்குள் ‘காசநோயற்ற கேரளம்’ என்ற இலக்கை எட்டுவதற்கு அனைவரும் இடைவிடாது உழைக்க வேண்டும். 60 வயதுக்கு மேற்பட்ட முதியவர்கள், நாள்பட்ட நோய்களால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள், ஊட்டச்சத்து குறைபாடு உள்ளவர்கள், நோய் எதிர்ப்பு சக்தி குறைந்தவர்கள் மற்றும் படுக்கையில் உள்ள நோயாளிகள் போன்ற முன்னுரிமை பிரிவினரிடையே காசநோய் பரிசோதனையை உடனடியாக விரிவுபடுத்த வேண்டும்.
ஆண்டு வருமானம் ஒரு லட்சம் ரூபாய் வரை உள்ள காசநோயாளிகளுக்கு சிகிச்சை காலத்தில் சத்தான உணவு கிடைப்பதை உறுதிசெய்யும் வகையில், மாநில அரசு வழங்கி வந்த மாதாந்திர ஊட்டச்சத்து உதவித்தொகை ஆயிரத்தில் இருந்து, 2,000 ரூபாயாக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. இவ்வாறு அவர் பேசினார்.
தொடர்ந்து மூன்று ஆண்டுகளாக காசநோய் இல்லாத ஊராட்சியாக திகழ்ந்து, விருது பெற்ற நெல்லியம்பதி ஊராட்சிக்கு அமைச்சர் பாராட்டு தெரிவித்தார்.
பாலக்காடு மாவட்டத்தில், 166 காசநோயாளிகளை தத்தெடுத்து, தொடர்ந்து, 6 மாதங்களுக்கு ஊட்டச்சத்து பெட்டகங்களை வழங்கிய ஸ்ரீகுரும்பா கல்வி மற்றும் அறக்கட்டளைக்கு சிறப்பு மரியாதை செய்யப்பட்டது. விழாவில், சுகாதாரத்துறை இயக்குனர் டாக்டர் மீனாட்சி, பழங்குடியினர் நல துறை அமைச்சர் துளசி, தேசிய சுகாதார இயக்க மாநில இயக்குனர் ரேணு ராஜ் உட்பட பலர் பங்கேற்றனர்.